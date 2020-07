Mirando hacia adelante

El universo de objetos requerido para vivir y progresar se ha vuelto carísimo y muy exclusivo, al punto de que se creó un desequilibrio feroz, con demasiados abajo y demasiado pocos arriba. Hay que progresar a la velocidad del rayo, en este momento.

Tener cultura significa que todo el mundo dispone del universo de objetos, unos más o mejor que otros, pero de todas maneras todo el mundo vive de la misma manera, viste igual y come bien. Y estudia o trabaja o tiene oficio. En un contexto ‘cultural’, o sea, en el que todo está, y todo está en armonía o en tensión creativa.



No hay que complicarse la vida, es simple, es una cuestión de verdad. Un país digno tiene su cultura y todo el mundo la disfruta, y desde ahí echa para adelante.



¿Cuál es el universo de objetos? Pues diseño industrial, antropología, artes, literatura y cine, TV, filosofía, todos aportan a definirla, alrededor de ser y hacer.



Ahora, desde el punto de vista del individuo, sin un desarrollo de yoga, un hatha yoga sencillo, digamos, la persona no puede asumir su ser en toda su plenitud. O mejor, muchos sí se vivenciaron plenamente en la niñez y la juventud, pero perdieron ese río del ser y añoran reencontrarlo. Es lo que buscamos.



¿Qué es yoga? La ciencia de conocer el cuerpo como la encarnación de su espíritu, y armonizar su alma con la vida terrenal. Yoga pone unos puntos, dice: en la base de la columna está tu resistencia; siguen sexo y, cuatro dedos abajo del ombligo, el “punto dinámico”; después, corazón; luego, la voz; y laterales, las manos, el hacer o ‘a ser’. De U-manas manos. Al ascender más allá del tronco sigue la frente, el llamado tercer ojo o inteligencia superior. Y arriba, en el domo de la cabeza, Dios.



Entonces la producción para ese ser debe ir orientada a un universo de objetos, y nos compete encontrar una descripción coherente, pues organizar la producción de acuerdo con la cultura y hacerla y disfrutarla entre todos es la base de que tengamos una nación con potencial. Por último, la cultura tiene variaciones regionales que la enriquecen.



Con producción cultural, la asignación de recursos tendría una racionalidad nueva y diferente, y tocaría ajustar el enjambre de relaciones de producción y flujos de caja de la actual economía a esa nueva realidad. Pero en pandemia todos estamos viendo y considerando las cosas con más detenimiento, lo que permite proponer replanteamientos de fondo.



La tarea de diseñar y organizar la producción, con un plan, cabe con creces dentro de las capacidades de los profesionales colombianos. La tecnología y la utilería, contándolo todo, permiten diseñar y armar la producción de acuerdo con una matriz cultural actualizada, como un nuevo punto de partida y una respuesta a la emergencia.



Carlos Lleras armó con Harvard el Departamento Nacional de Planeación. Fue un reducto de personajes geniales que logró orientar con seriedad al país, especialmente en los puntos de la dinámica económica. Había política macro, fiscal, regional, industrial, social, agrícola, de programas, esforzada gobernabilidad; y durante un período se aplicaron conceptos coherentes. Hoy sí se podría, por un período, dirigir intensamente la economía para que obedeciera a una racionalidad cultural.



La situación exige replantear las cosas. Propongo centrarse en una producción y una tecnología inspiradas doctamente en la cultura, alrededor de lo laboral y lo manual. Acabemos con la disensión que caracteriza a nuestro país, aprovechando la inteligencia para crear un nuevo orden.



Pedro Shaio