Coca en ‘blue sky thinking’

Existe un término en Inglaterra, ‘blue sky thinking’, ‘pensamiento de cielo azul’, es decir, pensar sin presupuesto, límite, referencia, opinión o pasado. Simplemente pensar. Es lo que necesitamos para pensar la coca.

Es, pues, la planta que se da en la cordillera y la selva, un arbusto cuya hoja se usa en ceremonias religiosas, para pensar, para tener energía o como remedio.



De esta hoja se puede extractar cocaína, el ‘motor’ entre los 66 ingredientes activos. Cocaína es acaso medio por ciento de coca. Una parte por doscientos.



Pero a partir de esos 66 ingredientes la ciencia moderna podría proponer decenas de productos, y estudiar sus efectos psicológicos y físicos. Armar así la farmacopea de la coca.



Un pensamiento de cielo azul indica llevar esta hoja a un laboratorio en Suiza y pedir: definan qué es la coca y para qué sirve.



Ya con esta información, los productores podrían convenir con los consumidores cuáles de estos productos se pueden producir, procesar y consumir.



A partir de esto se puede organizar la producción de la coca, trayendo empleo, divisas y paz. Pero, además, si no lo hacemos perderemos la oportunidad de organizar nuestra economía para producir bienestar. Entonces seguiríamos en guerra y desorden, geniales pero malhadados.



Está de moda pedir la legalización de las drogas. Oregón acaba de legalizarlas todas. De pronto esta va a ser la solución histórica, pero creo que la coca da para más.



La cocaína es el extracto más extremo de la coca, es pura energía sin contenido. Para una persona como Freud, un biólogo, médico y psicólogo creativo cuyas ideas contrariaron todo lo que se creía, aceptaba y concebía, la cocaína fue un regalo divino, pues le dio la fuerza para enfrentarse a Europa, el medio intelectual más riguroso del momento. Y en su interior, lo condujo a lo que había detrás y dentro de los fenómenos. Freud descubrió ‘secretos’ – el inconsciente, el Edipo, la transferencia (curación psicoanalítica)– y tuvo el valor de revelarlos. Para hacerlo, además de educación e inteligencia, usó la cocaína. Entonces para él la cocaína sirvió. No lo sacó de su camino sino que le abrió camino.



Pero si uno no es Freud, la cocaína lo agota, pierde perspectiva y el ansia se lo come. Unos pocos logran controlarla, pero en general la cocaína le gana la batalla al individuo, porque tiene una reciedumbre ciega que destruye el espíritu humano. Es que la naturaleza no dio cocaína como elemento puro, sino en proporción de 0,5 por ciento en una sinergia de 66 ingredientes. La cocaína pura no es natural.



Entonces no hay que legalizar la cocaína, sino estudiar la hoja de la coca; y encontrar nuevos formatos con usos específicos. Reformular esta hoja, que fue principio de muchas civilizaciones de los Andes y la Amazonía, es nuestro destino.



La coca fue célebre en Europa en la época de Freud como vin de Mariani. El doctor Angelo Mariani introdujo la coca en el vino para producir un tónico que mejoraba la voz de una soprano o prevenía una gripa en un niño; y también inspiró a muchos a pensar, crear y gozar.



En ese momento la coca no cargaba estigma y se asociaba a salud, fuerza e inteligencia. Francia descubrió la naturaleza noble de la coca en la Belle Époque, lo mismo que los precolombinos habían descubierto sus virtudes en su época. ¿Por qué nos vamos a empeñar nosotros en degradar este producto y, por hacerlo, destruirnos?



Ojalá el nuevo gobierno de Estados Unidos y la comunidad internacional tengan la disposición de replantear este tema, crucial para Colombia.



PEDRO SHAIO