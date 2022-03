Urge un registrador ‘ad hoc’

Seamos claros. Al Pacto Histórico no le ‘aparecieron’ 390.000 votos de más. Esos votos siempre estuvieron ahí. En los formularios E-14 que llenaron correctamente los jurados. Por eso los encuentran los jueces de la República, cuando los afectados reclaman. El problema era simple: el mal diseño de los E-14 impidió la adecuada transmisión de los datos. El defecto era de tal magnitud que en una de cada 4 mesas de las 112.000 instaladas (es decir, en más de 28.000 mesas) no se trasmiten los votos contabilizados por el Pacto Histórico, porque estaban en un lugar difícil de ver.



La Registraduría tiene la responsabilidad absoluta y total por lo ocurrido. Nadie más. No solo diseñó mal el formulario. Tampoco fue diligente cuando, en el proceso de planeación electoral, organizaciones como la MOE y el propio Pacto Histórico alertan sobre los problemas que ese mal diseño tenía en la transmisión de los datos. El registrador no escuchó y por eso estamos en las que estamos.



La ley de Murphy dice que toda situación susceptible de empeorar, si se gestiona mal, empeora. Lo que comenzó como un problema de planeación electoral, por su mal manejo está escalando a una crisis política que no se sabe dónde pueda terminar. La negativa del registrador a reconocer el problema y su responsabilidad por haber permitido que ocurriera lo han llevado a plantear excusas, cada una menos creíble que la anterior. Como toda mala excusa, lleva a una solución peor: al final, cuando culpa a los jurados de votación, no le queda otra que proponer un reconteo total de la votación para el Senado. Como no quiso reconocer el problema, tampoco pudo identificar la solución.



Su obstinación por eludir su responsabilidad en el problema está minando la credibilidad del registrador como árbitro imparcial de las elecciones y como conductor idóneo del aparato encargado de ellas. Recurrir a mentiras o a medias verdades deteriora la confianza de los partidos y de los ciudadanos en el sistema electoral. De los partidos, porque sus dirigentes y militantes no son tontos y, gracias a los expertos y técnicos que han dispuesto para sus reclamaciones, saben que lo sucedido no es lo que está diciendo el registrador. Y desconfianza de los ciudadanos porque, gracias a Vega, dudan de la calidad y el cuidado del conteo de los jurados y el escrutinio de los jueces.

La pérdida de confianza en el registrador y en el sistema electoral no es un asunto menor. La teoría política dice que para que unas elecciones sean competitivas, hay que cumplir con 3 condiciones básicas: 1) que haya tantos candidatos como vertientes sociales hay en la sociedad; 2) que los ciudadanos confíen en que su voto va a cambiar las cosas; 3) que confíen en el escrutador. Si no hay confianza en el escrutador, las elecciones no serán competitivas. Es decir, habrá la sospecha de que uno de los competidores fue favorecido por el sistema y su elección perderá legitimidad.



Lo más grave es que esta situación se esté presentando en un contexto de mayor crispación política y violencia social. Los líderes de la izquierda y la derecha ya han anunciado su disposición a no reconocer los resultados electorales, en caso de que no los favorezcan. Ya no estamos ante disputas contables. Estamos hablando del que quizá se constituya en el principal soporte de un régimen democrático: la confianza en el sistema electoral. El actual registrador no da confianza a nadie. No es por un tema de corrupción. Es por un asunto de idoneidad. Si no es capaz de reconocer y reaccionar frente a un problema del que lo habían prevenido, no hay confianza en que una situación similar no vuelva a ocurrir. Estamos en un momento en que todos están descontentos y todos desconfían.



Quizá una de las medidas que debía tomar la Comisión de Garantías Electorales sea la de proponer un registrador ad hoc que acompañe a quien está en ejercicio. La confianza en el sistema electoral precisa que quien esté al frente del aparato institucional encargado de las elecciones no deje un solo milímetro de espacio a las dudas de cualquier orden. Es un asunto de responsabilidad y supervivencia institucional.

PEDRO MEDELLÍN

