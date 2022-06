Una era política ha terminado

Los resultados de la primera vuelta electoral revelan que una era política en el país ha terminado. Cuatro de cada cinco colombianos que fueron a las urnas lo han hecho saber. Han dicho no a cualquier candidato que representara, más que una continuidad de las políticas, una forma de hacer la política.



Se trata de una era que comienza hace 20 años, con la elección de Álvaro Uribe como presidente. Por cuenta de la esperanza que desató su victoria en primera vuelta sin el apoyo de los partidos se abrió la puerta para reformar las instituciones buscando resolver una crisis política e institucional. El creciente descontento social que se vivía no solo constataba que, con la Constitución del 91, no se había logrado resolver los problemas de legitimidad y eficacia del Estado. Tampoco había logrado profundizar la democracia en el país.



Las reformas iniciales que buscan racionalizar el Estado terminan debilitando los partidos políticos y sometiendo aún más al Congreso a los designios del presidente. Sin la interferencia de unos y otros, el poder se concentra en la figura del presidente. Sus decisiones determinan todo el espectro de la acción pública. Su influencia llega a tal punto que la reelección inmediata emerge como una medida natural.



Semejante reforma consolida un régimen que no solo privilegia las reglas informales del comportamiento político y el poder personal como dispositivo que subordina la operación de las instituciones y la gestión política del gobierno a las decisiones del presidente. También propicia espacios de poder heredados o concedidos según los designios o afectos del gobernante.

Pero no fue el único costo. La reforma se aprobó a cambio de restablecer el poder de los parlamentarios, convirtiéndolos en intermediarios entre los problemas de los ciudadanos y los recursos que asigna el Gobierno para resolverlos. Esa intermediación es tan potente como mecanismo de supervivencia y reproducción de la clase política, que se institucionalizó como herramienta de negociación entre Gobierno y congresistas. Si el primero necesita que el segundo le apruebe sus proyectos, eso se logra a cambio de reforzar cada vez más su poder intermediario ante los votantes.



La necesidad de sacar la legislación para las negociaciones con las Farc llevan a Santos (2010-2018) a profundizar más ese modelo de personalización del poder presidencial e intermediación parlamentaria. Por cuenta de las reformas para la paz los congresistas se posesionan como amos de la administración y el presupuesto gubernamental. La dinámica es tan fuerte que tras dos años de negarse a dar ‘mermelada’, Duque (2018-2022) termina cediendo a la presión de los congresistas manteniendo el modelo que no solo ha determinado el ejercicio de gobierno en Colombia en los últimos 20 años, también ha ido moldeando los comportamientos políticos e institucionales en los territorios, debilitando seriamente la capacidad de los gobiernos para producir resultados.



El modelo no es sostenible. Por más que los gobiernos hagan todos los esfuerzos por llegar a los territorios con políticas y recursos que buscan resolver los problemas que viven las comunidades, la intermediación de los parlamentarios se apropia de esos esfuerzos y de una parte importante de los recursos, impidiendo que las obras se hagan de acuerdo con los diseños y las necesidades y, por tanto, que los problemas se resuelvan y que el descontento y el malestar desaparezcan.



Es el costo que los presidentes han decidido pagar para mantener la “gobernabilidad”. Aunque en los departamentos y municipios eso signifique que la acción del Gobierno se desconecta de las comunidades, por causa de la intermediación parlamentaria que hace que el reclamo por el abandono y la desatención del Gobierno Nacional sea recurrente.



Pero es el modelo contra el que los ciudadanos se han revelado el pasado domingo. No quieren más esa personalización del poder presidencial e intermediación parlamentaria que ha gobernado al país por 20 años. Señal cierta de que una era política ha terminado.

PEDRO MEDELLÍN

