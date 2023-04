Una democracia sin territorios

“Lo queremos actuando, no trinando poemas”, reclamó el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, al ministro de Defensa del gobierno Petro, Iván Velásquez. Es la frase que mejor sintetiza su angustia ante el avance de las disidencias de las Farc. En una entrevista radial, denunció que “el sur del departamento del Meta ya lo perdimos, allá mandan las disidencias, cobran extorsiones, secuestran, trafican con minas, con coca, eso es totalmente de ellos; si eso sigue avanzando, esto lo vamos a perder como lo estamos perdiendo hoy...”.



(También le puede interesar: ¿Institucionalizar para-Estados?)

Semejante denuncia, quizá la más grave que haya hecho un funcionario público en los ocho meses del gobierno Petro, no mereció la más mínima reacción del ministro de la Defensa. De lo que está hablando el gobernador es el territorio comprendido por los municipios de La Macarena, La Uribe, Mesetas, Vista Hermosa, Puerto Rico, Puerto Concordia, Lejanías, El Castillo y Cubarral. Es decir, 31.921 km² bajo control de ejércitos ilegales que trafican con drogas, armas y minería. Y más de 113.600 personas sometidas a extorsión, secuestro, a la aprobación de entrada o salida de los municipios y a que el reclutamiento de menores sea un hecho normalizado.

Pero el Gobierno, lejos de tomar cartas en el asunto e intervenir, y antes que disponer acciones que evitaran la violación de los derechos humanos de estas poblaciones, ordenó suspender las operaciones ofensivas contra los grupos que tienen sometidos a los pobladores del Meta, Guaviare y Caquetá. Como se denunció en distintos medios, a través de un “radiograma operacional” emitido el 15 de febrero de 2023 por la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, se ordenó a sus 6.231 hombres suspender “las operaciones militares ofensivas contra los miembros del Estado Mayor Central de las Farc (disidencias) y las estructuras Jorge Briceño, Armando Ríos, Miller Perdomo, Carolina Ramírez, Autodefensas Gaitanistas de Colombia (‘clan del Golfo’), Segunda Marquetalia, Comando de Frontera y Ejército Bolivariano”.

Tener el control territorial de una tercera parte del departamento del Meta les confiere un enorme poder político a los grupos armados en la negociación con el Gobierno. FACEBOOK

TWITTER

No de otra manera se puede comprender cómo el mecanismo del cese bilateral del fuego con el que el Gobierno buscaba “suspender la afectación humanitaria de la población en general y en particular de las comunidades étnico-territoriales y campesinas y a la Nación” fracasó. Terminó convertido en un instrumento que consolidó el poder de los ilegales en los territorios. No solo porque nunca fue acatado por las organizaciones armadas que supuestamente lo habían acordado con el Gobierno, sino porque se convirtió en un paraguas que, además de impedir a las fuerzas militares y de policía realizar las acciones ofensivas para contener la acción de los ilegales, también les envió a las comunidades el mensaje claro de que los protegidos del Gobierno eran otros.

Tener el control territorial de una tercera parte del departamento del Meta les confiere un enorme poder político a los grupos armados en la negociación con el Gobierno. Y les entrega una posición geográfica que favorece la expansión de sus negocios. Al dominar Lejanías, El Castillo y Cubarral, con solo cruzar la cordillera entran a Bogotá (Localidad 20 de Sumapaz) o pueden seguir al Tolima y Huila, y de allí al Valle y al norte del Cauca y, finalmente, al mar Pacífico. Y por el sur, el control de Puerto Cachicamo (en los límites con Guaviare) permite acceder a las fronteras de Perú y Brasil, y por el río Guayabero a Venezuela. Aquí la cercanía del Caquetá es tan importante, que no de otra manera se explica el haber lanzado la negociación con el Gobierno en los llanos del Yarí.

Una realidad que nos pone frente a un gobierno tan frágil, que no le queda otro camino que aceptar que la fuerza depredadora de sus opositores es tal que, incluso, puede dinamitar las principales fuentes de su crecimiento político y económico. Tanto que no le quedará otro recurso que invocar que su realidad es la de una democracia sin territorios.

PEDRO MEDELLÍN

Profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional

(Lea todas las columnas de Pedro Medellín en EL TIEMPO, aquí)