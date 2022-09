13 millones de chilenos votaron No el domingo pasado, porque quieren seguir siendo una república. No un Estado plurinacional; Vivir en un país que se desarrolle (incluso con minería), no un Estado ecológico. Y que sus hijos crezcan en un lugar donde los derechos cuentan, pero no un Estado de los derechos absolutos en que nadie tiene límites. Es tan clara su disposición que, hasta en las comunas que padecían la falta de agua, ganó el rechazo a una Constitución que garantizaba los derechos del agua. ¿Qué pasó? ¿Por qué decir no a una constitución tan de avanzada, tan políticamente correcta?



(También le puede interesar: ¿Acogimiento o abdicación? (I))

(Para nosotros, era una canción conocida: ¿Recuerdan cuando el mundo se preguntaba por qué los colombianos votaron no a la paz?)



Lo primero es que los votantes chilenos pasaron factura a la actitud soberbia y desafiante de los ‘ganadores’ del estallido social. Los mismos que no supieron poner límites a su fuerza política, ni pudieron controlar que el desprecio y la rabia que en su momento los había movilizado se convirtiera en la agenda de cambio político de la nueva Constitución. La teatralización populista, el abuso del gesto y del símbolo, el recurso fácil de la transgresión y la insolencia de quienes elaboraban la nueva Constitución, que describe el profesor Granes en su análisis sobre la nueva estética de la política, terminó volviéndose en su contra…. (cualquier parecido…).



Segundo (así como los colombianos dijeron no a las exageradas concesiones a las Farc), los chilenos le dijeron no al desbordamiento con la Constitución. Que no se trataba de desmantelar el sistema y desterrar a todos aquellos que lo sostenían. Que se trataba de fijar unas reglas de juego, más democráticas, más representativas y respetuosas de las personas. Con su voto, la gente hizo saber que la Constitución también tiene límites. Que está para marcar las reglas de juego en que se desenvuelven un Estado y una sociedad, pero también para valorar la libertad de las personas.



Y tercero, el No también fue un voto castigo para el gobierno Boric, que, por andar metido de lleno como promotor de la nueva Constitución, dejó de gobernar y convirtió el referéndum en un acto plebiscitario. Y perdió. La coalición gubernamental quedó sin piso, en la más absoluta condición de debilidad. Tanto, que en su discurso Boric dijo que el proceso constituyente quedó “en manos del Congreso” … (pura coincidencia). Por más que la nueva Constitución fuera políticamente correcta, los chilenos querían poner límites. Los pueblos originarios merecen toda la atención, pero sus derechos tienen límites. La protección de la naturaleza y el cuidado del medioambiente son cruciales, pero no se puede convertir en la dictadura verde. Y las personas pueden expresarse como quieren, pero debe ser dentro de los límites del respeto a las personas, las instituciones y la libertad del otro.

Ya sin el poder político en las manos, la tarea del presidente Boric va a ser la de comenzar a gobernar y administrar el proceso constituyente, dentro de las reglas que le fije el Congreso. Su labor, que antes del domingo era la conducción política del proceso, ahora queda reducida a crear las condiciones políticas, administrativas e institucionales necesarias para que la elaboración de la nueva Constitución se desarrolle dentro de las mejores condiciones posibles.



Es el drama que viven hoy Boric y sus jóvenes compañeros: no saber qué hacer y tener que recurrir a las viejas figuras de Lagos y Bachelet como tabla de salvación. Es la realidad que hace comprender que no hay nada más efímero, más vano y traicionero que el poder político. Ayer, después del estallido, haciendo creer que todo es posible. Hoy, después de la derrota haciendo saber que el poder lo tienen otros y la meta está lejos.



Que, así como en Colombia, no se trataba solo de firmar un Acuerdo sino de poner en marcha todo un proyecto de paz, en Chile llegar a una nueva Constitución exige tener un proyecto claro de Estado y de sociedad, al que solo va a llegar por consenso. Es una canción conocida.

PEDRO MEDELLÍN

