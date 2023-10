Un asunto de responsabilidad política

El costo que está pagando el país ya está siendo muy alto. Y será mayor si no se toman los correctivos. Las guerras que el presidente Petro está librando desde su Twitter (ahora X) no solo están poniendo en riesgo los propios únicos avances que ha obtenido en sus 14 meses de gobierno, sino que amenazan con profundizar las grietas de la ya muy debilitada institucionalidad democrática del país.



En los hechos, las relaciones internacionales se habían convertido en el único campo en el que había logrado importantes resultados. El hecho de ser el primer presidente colombiano de izquierda, con origen guerrillero, le abrió las puertas de la política internacional. Sus apuestas por la transición energética y la lucha contra el cambio climático, en coincidencia con las agendas de las principales potencias globales, dieron a Colombia un lugar distinto y más importante en la geopolítica mundial.

Los resultados se reflejaban, primero, en un mayor peso y relevancia como interlocutor de América Latina ante los demás bloques de poder, especialmente Europa y Estados Unidos. Y segundo, en la total apertura de puertas que hace el Gobierno de Washington a las iniciativas del Gobierno en todos los frentes, que le confieren a Colombia una política exterior mucho más autónoma y agresiva.

Una larga lista de afirmaciones de política, en especial surgidas de la caja personal de herramientas analíticas del Presidente, sorprenden a la comunidad internacional. FACEBOOK

Sin embargo, la falta de un canciller y una Cancillería mucho más preparada para los retos que imponía la agenda que sostiene la nueva posición geopolítica del país, así como la carencia de un equipo de expertos del más alto nivel en la oficina presidencial, que lo asesorara en las materias más sensibles de las relaciones internacionales, le comienzan a pasar factura a un gobierno que ha venido cometiendo una cadena de errores sistemáticos de la mano del propio Presidente y su canciller, Leyva.

Por una parte, la ausencia de desarrollos temáticos que consolidaran una agenda de política exterior cada vez más compleja hace visible la escasa preparación de las intervenciones del Presidente y su Canciller en los escenarios internacionales. Una larga lista de afirmaciones de política, especialmente surgidas de la caja personal de herramientas analíticas del Presidente, sorprenden a la comunidad internacional. Así como en Berlín no tuvo problema en decir que el derribo del muro “trajo una oleada neoconservadora, una destrucción del movimiento obrero a escala mundial, un debilitamiento formidable y una pérdida entonces de valor de la izquierda”, ante un auditorio al que le costaron tantas vidas e indignidad el levantamiento y la existencia del muro; tampoco vio inconveniente en afirmar en Bruselas: “En realidad yo no sabría decirles si es preferible apoyar a Estados Unidos o a Rusia, me parece que es lo mismo”, en un momento en que la invasión de Rusia a Ucrania está en el centro de las preocupaciones de la Unión Europea.

Por otra parte, la falta de expertos que ejercen un papel mediador que, ante la ocurrencia de hechos que provocan la conmoción política y social, asegura que los altos mandos del Estado mantengan la “cabeza fría” ha permitido que las causas personales de Petro determinen la agenda de la política internacional.

La presión política ejercida por los miles de muertos, heridos y desaparecidos (entre ellos dos colombianos) hizo que el ataque de Hamás a Israel llevara al Presidente, antes que salir a condenar el terror desatado por los atacantes y por la reacción de los atacados, se trenzara en una guerra contra el Estado de Israel que llegó al extremo de afirmar que “Hamás es el invento de la Mossad para dividir al pueblo palestino y tener la excusa de castigarlo”.

Hay convicciones que un presidente puede tener y hacer valer. Pero cuando está al frente de un Estado, por las implicaciones que tiene, muchas veces las tiene que sacrificar. La fuerza de sus pasiones no puede ser la que rija al Estado. Es un asunto de responsabilidad política e institucional.

PEDRO MEDELLÍN

* Profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional

