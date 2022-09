¿Todo el poder para el caudillo?

Los diálogos sociales ya arrancaron, y el Gobierno nada que se percata de que están ocurriendo. Por ejemplo, en el Eje Cafetero, a instancias del coordinador de la campaña del Pacto Histórico en Risaralda, el empresariado, los caficultores, los agricultores medios, los jóvenes, las mujeres y los campesinos están avanzando en un proceso de diálogo para concertar las líneas y los proyectos que deben impulsar el desarrollo de su territorio en salud, educación, vivienda, medio ambiente, infraestructura y productividad. En otras regiones del país están comenzando a gestarse procesos similares.



Nada que ver con ese remedo de diálogo social con el que el gobierno Petro inauguró los diálogos regionales con los que se supone elaborará su plan de desarrollo. Los reportes de prensa sobre lo sucedido en Turbaco no muestran nada distinto de lo que ha ocurrido en los gobiernos pasados: 1.200 personas apretujadas en un colegio, ‘organizadas’ en una mesa central y 25 mesas temáticas, cada una con un moderador y un “funcionario que llevó las memorias y recibía las peticiones escritas de los ciudadanos”. Ante la falta de una guía de trabajo, los dos minutos que tenían las personas para exponer sus ideas fueron aprovechados para hablar de lo divino y lo humano. Los documentos que los distintos sectores económicos y sociales habían preparado para el nuevo gobierno no fueron presentados. La esperanza del director de Planeación Nacional, de que la “gente optara por los por proyectos estratégicos”, por lo menos para el caso de Turbaco -región del Dique, quedó en veremos. Al final no quedó nada claro. Y cuando no queda nada claro, cualquier cosa se puede aprobar.

Los “diálogos sociales” que pomposamente presentó el presidente Petro en alocución televisada la semana pasada quedan en lo mismo que han hecho los gobiernos anteriores: convocar a la gente para que “decida las inversiones que debe hacer el Gobierno en su territorio”, incluyendo la irritante figura centralista del “ministro padrino”, dizque para garantizar el carácter “vinculante” de los diálogos. (Como si en este gobierno los ministros importaran. Ni el Presidente habla con ellos.)

Ese remedo de diálogo social solo favorece al gobierno de turno. Le permite quitarse de encima la presión de esos inútiles mecanismos de representación política que son los partidos, para sustituirlos por un simulacro de diálogo que no solo vacía el poder parlamentario en el territorio (lo deja únicamente con la capacidad extorsiva de aprobar o no las leyes que el Gobierno necesita). También aumenta el poder del centralismo, que, de nuevo, se reserva el derecho de establecer los términos del diálogo, así como de identificar y definir, al final, qué es lo que “la gente quiere”.

Por este camino vamos rumbo a una presidencia plebiscitaria que, en el caso del presidente Petro, adquiere otra connotación: El “diálogo social” es el mecanismo que no solo institucionaliza la concentración de todo el poder en el Presidente. Cada decisión que someta a consulta del pueblo también lo va a liberar de las ataduras que imponen la legalidad de los procesos gubernamentales y las reglas del juego político e institucional. “Es lo que quiere el pueblo”, dirá el Presidente. Entonces no habrá límites. Que si hoy se tiene que intervenir la Creg o mañana el Banco de la República, que se haga, “porque es lo que la gente quiere y necesita”.

Es la forma desarrollada de democracia delegativa en la que, como la define Guillermo O’Donnell, “quien gana las elecciones está autorizado a gobernar como crea conveniente y los límites al ejercicio del poder solo están marcados por la realidad política existente y por el término constitucional de su mandato”.

Es el riesgo de los “diálogos sociales” como lo están tejiendo en los pasillos del centralismo y no como lo están gestando los propios copartidarios de Petro en el territorio, para quienes –curiosamente– “el poder total no es para el caudillo”.

PEDRO MEDELLÍN

* Profesor titular, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional

