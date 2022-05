Sin proyecto de país

La sabiduría popular no tiene límites. La sentencia de un conductor al servicio de una petrolera sorprendió al exministro Juan Carlos Echeverry cuando le dijo que “Con los uribistas en 12 años estaremos igual que Venezuela; con Petro, en 4 años. Tarde o temprano vamos a estar como Venezuela”. La sorpresa fue mayor cuando le reconoció que, “a pesar de que su sustento y el de su hija dependen de que les vaya bien a las compañías petroleras, quiere votar por el ingeniero o por Petro”. Echeverry le preguntó por qué iba a votar “si él (Petro) combate a la industria petrolera de la que usted vive”. La respuesta fue contundente: “Porque van veinte años de uribismo y no hemos progresado”.



Aunque habrá quien sugiera que estas opiniones resultan de campañas orquestadas por el Foro de São Paulo o desde Caracas, en realidad si ampliamos el retovisor, vemos que el conductor de Echeverry comienza a tener razón. Que estamos ante proyectos personales, pero no proyectos políticos. Que han sido años de uribismo y antes de gavirismo y de muchos más ismos que, desde 1991 hasta hoy, han copado la política colombiana. Para citar solo un ejemplo: si no es por Uribe, Santos jamás habría sido presidente. Habrá diferencias de forma y discurso entre ellos, pero cuando se sustraen los aspectos personales, queda en evidencia que, en esencia, gobiernan con los mismos principios, utilizan las mismas herramientas e, incluso, trabajan con la misma gente.



Es solo un ejemplo, pero desde el 91, la dirigencia colombiana maneja el país de esa manera. Hace política con los mismos principios, y utiliza las mismas herramientas. Creen que solo se gobierna para resolver problemas, pero no para trazar un curso que lleve al país a un horizonte de desarrollo. Y, peor, pretenden resolver los problemas con leyes o reformas constitucionales y no con buenas políticas. Se olvidan que los partidos políticos son la correa de transmisión entre los intereses sociales y las acciones gubernamentales; y no entienden que sin clientelismo los partidos ayudan a definir y hacer explícitos los intereses contrarios, e inducen a los ciudadanos a aliarse entre ellos por encima de las diferencias sociales.

Desde el 91 no hay una cultura gubernamental que apueste por un proyecto de país. Habrá muy buenas políticas y programas con excelentes resultados, como en el gobierno que termina, pero no un proyecto de país que un partido o un candidato defienda o quiera continuar.



En la izquierda la situación es peor. Aunque se promueven como agentes de cambio, cuando llegan al gobierno no se logran diferenciar de los gobiernos de derecha, más allá del asistencialismo y el estatismo. Creen que a los pobres hay que darles todo gratis. Montan programas asistenciales sin importar si son de calidad o no; si son sostenibles o no; o si mejoran las condiciones de las personas o no. Y fanatizan que todo lo hace el Estado, sin tener claro el cómo y hasta dónde.



Por eso no ha logrado estructurar un proyecto de país. Sus propuestas cuando no son legal o institucionalmente viables, no son financiables ni sostenibles. Ni siquiera tienen una ética que los diferencie de la derecha. Al momento en que se escribe esta columna, Francia Márquez no ha renunciado como beneficiaria de los recursos de Ingreso Solidario a los que no tiene derecho, porque no cumple con los requisitos del programa.



No es una buena perspectiva de país la que ofrece un panorama electoral en la que el centro no existe (tampoco tiene proyecto) y unos quieren votar por quienes se ofrecen como agentes de cambio, sin tener un proyecto de país que vaya más allá de las propuestas populistas. Y otros que quieren votar por el que pueda derrotar al “agente de cambio” por la incertidumbre y el miedo que despierta la pugnacidad y el revanchismo de su discurso.



Habría podido ser una magnífica oportunidad para que el país se defina entre un proyecto de derecha o uno de izquierda. Lo dicho: la sabiduría popular, sin proyecto de país vamos a terminar como Venezuela.

PEDRO MEDELLÍN

