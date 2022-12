Sin jueces no hay democracia

Hay una lección de la política y la filosofía política que no se debe olvidar: cuando se trata de mantener un orden democrático, los Estados y los regímenes políticos resisten los malos gobiernos tanto como a los corrompidos; soportan los parlamentos corruptos y aguantan los envilecidos. Han aprendido a sobrellevarlos, incluso han desarrollado anticuerpos para combatirlos. Pero lo que ningún Estado, ni ningún régimen político, puede permitir es una mala justicia. Ni siquiera una justicia parcial o manipulada. La falta de justicia, su perversión o desvarío, garantiza el colapso de las instituciones jurídicas y políticas que sostienen una democracia. La razón es simple. En democracia, los jueces son los que le hacen saber al Presidente que su poder tiene límites y que los ciudadanos se tienen que someter a las reglas que dicta ese orden. Sin jueces no hay quien contenga los propósitos totalitarios de un dictador ni los ánimos de revancha de la justicia privada.



Colombia ejemplifica bien el cumplimiento de semejante máxima. En distintos momentos de la historia no solo ha padecido malos gobiernos, uno tras otro, incluso aquellos que para mantener la gobernabilidad han prohijado la más densa de las corrupciones o la más despiadada de las violencias. También ha permitido legislaturas en que sus congresistas han sido arrastrados por la corrupción, la intemperancia o la levedad que, como ahora, es la que hace que los mismos que ayer aprobaban las reformas Santos y luego las de Duque sean los que voten emocionados por las propuestas de Petro. Aún en esas condiciones, el Estado colombiano y su régimen presidencial han resistido.

Los que sí han fracturado las instituciones han sido los episodios de quiebra en la administración de justicia. Los momentos más críticos de las crisis políticas o institucionales del país han ocurrido cuando los jueces se han plegado al poder presidencial, cuando la corrupción ha infiltrado las cortes o cuando se han dejado permear sus decisiones por la política. Desde 1828, cuando sirven para que Bolívar concentre aún más el poder presidencial en torno suyo, los jueces han sido cruciales para mantener el orden democrático o para destruirlo.

Por eso el presidente Petro debe tomar muy seriamente el reclamo de los jueces a su empeño presidencial por sacar de la cárcel a miembros de la primera línea, sin importar los delitos en que hayan incurrido. Para el presidente del Tribunal de Bogotá, “es equivocado señalar que los capturados y judicializados en el marco de la protesta, en diferentes ciudades del país, fueron víctimas de una persecución judicial o decisiones acomodadas”.

El Presidente y sus ministros de Justicia e Interior no pueden convertir a las personas que incurrieron en graves delitos en víctimas que, por culpa de un “entrampamiento” de los jueces, “van a pasar la Navidad lejos de sus familias”, como el ‘pobre Santrich’ (¡¡!!). Para la justicia, “las decisiones que se adoptaron y que derivaron en las medidas de aseguramiento fueron conforme a derecho y porque existía una inferencia de autoría o responsabilidad, además de cumplirse los requisitos para la privación de la libertad, no por consideraciones políticas”. Y eso no se discute.

El Presidente y su ministro de Justicia no están siendo conscientes del costo que puede tener el querer cumplir a rajatabla un compromiso populista adquirido al calor de una victoria electoral. Mucho más utilizando un recurso tan sustantivo para una sociedad como ser “gestor de paz”. ¿Cuál va a ser su tarea? ¿Van a participar en las negociaciones con el Eln, el clan del Golfo o el Tren de Aragua? ¿O van a hacer que sus integrantes recuperen su lugar en la sociedad? Esas preguntas hacen evidente que más bien se trata de un esguince del Gobierno a la ley y a la justicia.

Que se bajen de la nube. El poder presidencial tiene límites, como demostraron los jueces con Castillo en el Perú. Sin ellos no hay democracia posible.

PEDRO MEDELLÍN

Profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional

