¿Sentados en el andén?

Pocas veces habíamos estado ante un gobierno que, sin tomar posesión, acumulara tanto poder y (a la vez) tanta fragilidad como el de Gustavo Petro. Cada vez es mayor el esfuerzo que debe hacer para evitar que los hechos terminen volviéndose en su contra, abriendo un boquete de dudas sobre la capacidad del futuro gobierno o creando un innecesario ambiente de tensión política o social. Cuando no son los designados ministros y altos funcionarios que con sus inesperadas y contradictorias declaraciones dejan ver improvisación y escaso conocimiento sobre lo que significa gobernar un país, son los sectores amigos del gobierno que, ansiosos por las reformas prometidas, aumentan su activismo, elevando los niveles de tensión y conflicto social en el país.

En un momento en que el llamado ‘plan pistola’ del ‘clan del Golfo’ se suma a los ataques de las disidencias y el Eln para elevar a 36 los policías asesinados en lo que va del año, el gobierno entrante ve con preocupación el enfrentamiento por la tierra entre indígenas y trabajadores de los ingenios en el norte del Cauca. Aun cuando Petro rápidamente salió a proponer que las diferencias se resolvieran a través de un “dialogo regional”, esa salida por sí sola no garantiza nada.



Al presidente electo y a su ministro designado les va a tocar aceptar que esa salida solo es posible si la Fuerza Pública asume su papel como garante del orden y la legalidad jurídica e institucional, antes de que la situación salga de control. Es el requisito indispensable que se debe cumplir si quiere que las controversias se resuelvan por la vía del diálogo. Para que haya dos o más sectores dispuestos a sentarse a dialogar, no solo deben estar bajo el control de las autoridades del Estado, sino que deben aceptar las mismas reglas del juego político e institucional.

Pero el presidente electo no solo debe tener cuidado de legitimar, con la fórmula del diálogo, acciones con las que un grupo social pretende someter a otro por la fuerza, y luego de que haya sido utilizada invitarlos a que se sienten a dialogar para resolver sus diferencias, como si no hubiera pasado nada. Aquí no hay diálogo posible, ni plausible.

Petro también debe saber que su proyecto de reforma de las Fuerzas Armadas y de Policía solo puede apuntar a fortalecerlas, pues de no hacerlo podría dejar al Estado en una condición de fragilidad extrema. Si se va a negociar con guerrillas, narcotraficantes y delincuencia organizada, ¿cuáles son las fuerzas que van a respaldar al Estado, de manera que se asegure que los ilegales se sometan a la justicia? ¿Quiénes le van a garantizar el control territorial, una vez se depongan las armas? ¿Cuál será la capacidad real que tenga el Gobierno para mantener el orden y el respeto a la ley?



En un país en el que una organización como el ‘clan del Golfo’ ha demostrado la capacidad de “decretar” un paro armado que obliga la suspensión de actividades por varios días en cerca de una decena de departamentos y un centenar de municipios, ningún gobierno se puede dar el lujo de debilitar su Fuerza Pública. Mucho menos cuando hay zonas en las que se debe mantener el control territorial o la presencia armada, que impida las tomas de pueblos, los ataques armados a la infraestructura energética, o simplemente proteja a los ciudadanos del secuestro y a la población infantil del reclutamiento por organizaciones armadas.



El designado ministro debe entender que su labor tiene que ser la de conducir un sector en el que el cumplimiento de las normas debe servir para hacer vez más eficiente la tarea que le ha sido asignada. Son muchas y muy poderosas las organizaciones armadas ilegales y las redes delincuenciales rurales y urbanas con un amplio control territorial que militares y policías deben combatir bajo su conducción ministerial. La situación del norte del Cauca va a ser la primera prueba de fuego para ver si soldados y policías mantienen su papel de garantes del orden o si, ante las afirmaciones del entrante ministro, más bien se sientan en el andén a ver quiénes van a asumir esa tarea.

PEDRO MEDELLÍN

