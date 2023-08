¡Se le apareció la Virgen!

En los asuntos del poder, la suerte también llega sin avisar. El problema es que duran poco y ponen a la gente a decidir. Y al presidente Petro la suerte lo está acompañando. Cuando por los manejos de su hijo Nicolás se cuestiona su campaña presidencial, al gobierno Santos le estalla un escándalo que pone al expresidente a desmentir los rumores de un soborno que supuestamente recibió. Luego, cuando el espacio político en el Congreso parece reducido al máximo, a Petro se le vuelve a aparecer la Virgen, bajo la forma de una amenaza de crisis económica en la que él es quien tiene la llave de salida.



Se trata del informe del Dane, sobre el estado de la economía colombiana al final del primer semestre de 2023: pone en evidencia la caída del 24 % de la inversión con respecto al mismo periodo de 2022. En un contexto donde la lucha contra la inflación no está resuelta (no, por lo menos, mientras sigamos en el ajuste de los precios de los combustibles), y la prudencia del Banco de la República lo obliga a mantener las tasas de interés por lo menos un año más, la única salida para que la economía se recupere está en la decisión del Gobierno de convertir el gasto público en un “motor del crecimiento”.

No se trata de una decisión cualquiera. Asumir el papel de “motor de la economía” pone al propio Petro ante el dilema de optar por orientar los recursos para que la economía no se hunda, o más bien no hacer nada y dejar que desmorone en sus dificultades. El desafío no es menor. No se trata de estructurar planes nuevos o crear un programa que ponga a unas personas a abrir huecos y otras a cerrarlos.

Qué paradoja. Cuando se creía que el Presidente no tenía margen de maniobra, la evolución de los acontecimientos le entregó la llave que le permite mover la política. FACEBOOK

El comité de la regla fiscal ha sido claro al decir que el Gobierno no tiene margen para hacer nada distinto a ejecutar lo que ha presupuestado. Pero es evidente que no lo puede hacer todo a la vez. Aquí la decisión política del Presidente está en priorizar los que, hace algunos días, Salomón Kalmanovitz denominaba “proyectos intensivos de mano de obra, como construcción de vías secundarías y terciarias, renovación urbana y proyectos de reforma agraria, atendiendo necesidades sentidas de la población”. Es evidente que, por más populares que sean, declarar prioritarias las transferencias monetarias y los subsidios tiene un efecto momentáneo en los receptores y ninguna capacidad para generar riqueza.

Claro que el desafío de optar por proyectos intensivos en mano de obra y generadores de riqueza impone una mayor capacidad de ejecución al Gobierno de la que exigen las transferencias de dinero. Pero, sea que Petro se decida por las obras o se decida por priorizar las transferencias, el mensaje político y económico que con esa decisión está lanzando está definiendo el futuro de su gobierno. Y es precisamente eso lo que valoriza lo que será la decisión del gobierno Petro. Marcará el curso de las políticas por lo menos hasta marzo del 2025, cuando cierre sus acuerdos con el Eln.

La ventaja está en que Petro no está amarrado por nadie para optar por una u otra alternativa. La decisión de relanzar la economía no depende ni implica que Petro tenga que llegar a un acuerdo político con sus opositores. Lo puede hacer a pesar de ellos mismos. Incluso puede convertir ese relanzamiento en la puerta del cambio político.

Qué paradoja. Cuando se creía que no tenía margen de maniobra, la evolución de los acontecimientos le entregó la llave que le permite mover la política. Al Presidente lo está acompañando la suerte, pero tiene que decidir rápido. Las apariciones de la Virgen no son gratis y si no se aprovechan, siempre traen una cuenta de cobro que pasar.

PEDRO MEDELLÍN

* Profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia

