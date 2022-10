‘¿Qué parte es la que no han entendido?’

Hace apenas unas horas, el dólar pasó la barrera de los $ 4.800. Y se prevé que siga de largo para superar los $ 5.000 pesos por dólar en los próximos días. Se trata de un fenómeno que está pasando en todo el mundo. La presión que ejercen las tasas de interés en los mercados internacionales y las expectativas de recesión en la economía mundial está haciendo que la gente busque protegerse comprando dólares o sacando el dinero para los Estados Unidos.



Pero esa es solo una parte del problema. La otra parte es la que aportan los gobiernos de los países cuando reaccionan ante la situación. En general, las autoridades de política orientan sus esfuerzos a mantener una macroeconomía estable y unas reglas de juego confiables, que les permitan a los inversionistas tener la suficiente confianza para sostener el ritmo de sus inversiones.

Cuando la situación es más delicada optan por medidas que, como la subida de las tasas internas de interés, controlen los brotes inflacionarios y eviten que los capitales salgan a buscar mercados más atractivos y seguros. En estos países, la capacidad de respuesta de las autoridades de política permite decir que los cambios en el poder adquisitivo de la moneda son apenas fluctuaciones extraordinarias e imprevistas que rápidamente se corrigen, y que luego todo vuelve a la normalidad. Es de esperar que eso sea lo que pasó con el euro, la libra esterlina o el franco suizo frente al dólar. Pronto se corregirá.

Eso explica por qué el ministro de Hacienda, José A. Ocampo (que sabe del tema), salió rápidamente a decir: “Vamos a tener una política macroeconómica responsable, vamos a cumplir la regla fiscal, no va a haber control de cambios y vamos a diversificar exportaciones”.

El problema es que en Colombia la situación es muy distinta. No obstante las señales positivas del presidente Petro en su discurso de posesión, las posteriores salidas en falso de algunos de los ministros y altos funcionarios anunciando que “no habrá exploraciones ni explotaciones de hidrocarburos”... o, como dijo el mininterior, que “una escritura pública no garantiza completamente el derecho a la propiedad”, han creado un ambiente de incertidumbre y riesgo en los mercados. El aumento de la tasa de inflación, que en septiembre alcanzó el 11,4% (la cifra más alta en 23 años), sumado a la expectativa de mayores impuestos forjada por el anuncio presidencial de no ceder en una reforma tributaria que busque por lo menos $ 25 billones, contribuía a oscurecer aún más el panorama.

Pero eso no era todo. Las cada vez más duras críticas del presidente a las decisiones del Banco de la República o el empresariado, los anuncios de ventajas para la delincuencia y la insistencia en la decisión de suspender la exploración petrolera e imponer unas cargas fiscales sobre un sector que produce la mitad de los ingresos por exportaciones del país desatan la turbulencia. En los mercados internacionales emerge la preocupación por la capacidad real que pueda tener el Gobierno colombiano para cumplir con sus obligaciones crediticias con el exterior. Si el Gobierno no va a recibir esas divisas por exportaciones petroleras, va a tener que conseguir otra fuente de recursos.

Sin tener la situación fiscal resuelta, es evidente que el dólar pase la barrera de los $ 4.800 y se encarrile hacia los $ 5.000 por dólar. Eso se traduce no solo en una pérdida de valor del peso colombiano y, por tanto, en una mayor presión inflacionaria. También, en un encarecimiento de la deuda que las empresas públicas y privadas tienen con el exterior.

Claro, una parte del problema se explica por lo que ocurre en el mundo. Pero la otra parte, la que depende de nosotros, se explica por la enorme desconfianza que ha sembrado el Gobierno. La escasa disposición a mantener una macroeconomía estable y unas reglas de juego confiables está haciendo que el peso colombiano se devalúe, incluso a un ritmo mayor que el de sus vecinos. ¿Qué parte del problema no habrán entendido?

PEDRO MEDELLÍN

* Profesor titular facultad de Ingeniería, Universidad Nacional

