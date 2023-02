Privatizando la seguridad

Antes de elecciones, Alejandro Gaviria había predicho lo que sería el gobierno Petro. … “el primer año nombra un buen gabinete de unidad nacional. No lo logra cohesionar. Pasan seis u ocho meses y no pasa mucho, se le desbarata el gobierno y Petro empieza a tuitear como loco. Y básicamente es ese conflicto que crea de manera permanente y la agenda del país girando al rededor del Twitter de Petro y no se hace nada”… “me da más miedo la inacción que la acción en el gobierno de Petro”.



Gaviria tiene razón. Al país le está costando más la inacción que la acción del gobierno Petro. Primero proyectaba la imagen de estar ante un gobierno de muchos anuncios y pocas realizaciones. Con la excepción del ministro de Hacienda, que sacó la reforma tributaria; las ministras de Salud, Minas y Energía, Trabajo, Cultura, Deporte y Ambiente habían concentrado sus energías en el anuncio de reformas que ni siguiera se habían formalizado en algún texto o estaban plasmadas en un proyecto de ley. Pero era el ministro de Justicia quien batía todos los récords en la materia. Mientras que las relaciones entre el Presidente y el Poder Judicial se deterioraban y los problemas de hacinamientos carcelarios alcanzaban el carácter de problema humanitario, el ministro Osuna se paseaba de emisora en emisora anunciando cuanta reforma se le ocurría.

Ante la falta de políticas claras, el Gobierno desperdició su capital político de manera acelerada. En un escenario en que, en la mayoría de los ministerios y entidades nacionales ni siquiera lograba conformar sus equipos de trabajo, todo comenzó a depender de los tuits del presidente. El vacío dejado por la falta de políticas es sustituido por los discursos refundacionales de los ministros, por sus “alardes de superioridad moral, respaldo a políticas demagógicas e irresponsables y coqueteos con la violencia”. El propio Petro, que había identificado las normas como el enemigo oculto que les impedía gobernar, pasó a convertir su Twitter en un medio de confrontación política sobre lo divino y lo humano.

La tranquilidad que a muchos les producía ver un gobierno que no era capaz de pasar de las palabras a los hechos, desapareció cuando los colombianos comenzaron a constatar que la inacción se había tomado el sector de seguridad y defensa. Ante la inmovilidad e incapacidad del ministro de Defensa, la expedición de los decretos en los que se acordaba el cese del fuego bilateral se convirtió en la herramienta que institucionalizó la inacción de policías y militares. Como los decretos no establecían los limites territoriales en los que se debía cumplir el cese del fuego bilateral, el país se convirtió en una gran zona de distensión en el que las fuerzas del Estado quedaban amarradas para actuar.

La consecuencia no podía ser distinta. Las labores de patrullaje de los grupos armados, antes restringidas a unos pocos territorios, ahora son la práctica habitual en los pueblos y veredas. Cada vez más la seguridad de las comunidades depende de las decisiones o iniciativas que tomen los jefes de los grupos armados ilegales que controlan su territorio. Ya no solo deciden quiénes entran y quiénes salen de sus áreas de influencia, resuelven los conflictos internos e incluso la hora hasta la que pueden circular los ciudadanos. También realizan actividades lúdicas con niños en los pueblos que controlan y regalan kits escolares, al mejor estilo politiquero.

Por la inacción de militares y policías, el principal elemento constitutivo del poder del Estado, que es el control territorial, comienza a disolverse. Sin ese control, el poder del Estado pasa a unos agentes privados armados y por fuera del control legal y constitucional. Su manejo del orden público o el cobro de impuestos paralelos se han convertido en norma.

Qué paradoja. Mientras el Gobierno promueve la estatización en la prestación de los servicios de salud, agua o electricidad, por cuenta de su inacción está cediendo (¿o se la están tomando?) a los privados la función estatal de la seguridad en el territorio.

