Política y no academia

Hace unos días, el exministro chileno Óscar Landerretche publicó el mejor análisis de lo sucedido en el referéndum chileno. Al confesar la amargura que le produjo el tener que votar ‘Rechazo’ a una propuesta de nueva Constitución, hizo una fuerte crítica a sus compañeros socialistas por “haber tolerado en forma vergonzante la falta de respeto a su propia historia política”; por permitir que políticos de la izquierda juguetearan en forma irresponsable con posiciones ambiguas y pasividad cómplice frente a la violencia política y el matoneo callejero. Y a los sectores independientes se les “toleró y relativizó la ridiculización, insulto y destrucción de espacios públicos, tradiciones patrimoniales y símbolos patrios”.



(También le puede interesar: Una canción conocida)

Pero la crítica de Landerretche también iba contra sectores de la coalición de gobierno, a los que cuestionaba que “sus instintos refundacionales, alardes de superioridad moral, respaldo a políticas demagógicas e irresponsables y coqueteos con la violencia política constituyen, en el mejor de los casos, errores infantiles y, en el peor, opciones políticas éticamente equivocadas que les están costando caro”. Y frente al futuro que deben afrontar, señalaba: “Espero que se dejen de comportar como activistas universitarios y adolescentes. Espero que se den cuenta de que los cargos que tienen no son un juguete, ni un título nobiliario ni un programa de farándula (...) que son trabajos que se hacen en representación de todos los ciudadanos y que merecen ser abordados con responsabilidad, sobriedad y respeto, en el fondo y en la forma. Espero verlos comportarse, de ahora en adelante, como estadistas”.

El llamado de Landerretche es la mejor caracterización que se puede hacer para algunos ministros del gobierno Petro. Sus alardes de superioridad moral, su intelectualismo, su permanente invocación a ese tribunal de saberes que es la universidad, para dar sustento a conceptos equívocos o mal utilizados, los está llevando a hacer anuncios desproporcionados, defender políticas demagógicas e irresponsables o a invocar acciones que “constituyen, en el mejor de los casos, errores infantiles y, en el peor, opciones políticas éticamente equivocadas”. Y eso ya le está costando caro al país. Después de la tranquilidad y confianza que dejó Petro en su discurso de posesión, los anuncios equivocados de los ministros y altos funcionarios designados para sus cargos hicieron que los empresarios frenaran en seco. O que las comunidades procedieran por las vías de hecho. Ahí están las tomas de tierras o las exigencias de las primeras líneas de participar en la reforma de la Policía.

Como sugiere Landerretche, los ministros deberían entender que los “cargos que tienen no son un juguete, ni un título nobiliario ni un programa de farándula”. Y yo agrego que tampoco un espacio para hacer activismo o pasar facturas ideológicas. La tarea de los ministros exige vocación de Estado. Es decir, saber y experiencia en los asuntos del Estado.

Los ministros están para dar contenido y viabilidad a un proyecto político. Que hagan política, no academia. El Gobierno es el terreno. Tienen la oportunidad. Pero háganlo seria y responsablemente. FACEBOOK

TWITTER

Los ministros están para dar contenido y viabilidad a un proyecto político. Que hagan política, no academia. El Gobierno es el terreno. Tienen la oportunidad. Pero háganlo seria y responsablemente. No invoquen conceptos ni teorías que no saben. Tampoco quieran imponer las cosas a la fuerza. Recuerden que quienes gobiernan quieren que su proyecto sea hegemónico. Y hacen todo lo posible para lograrlo. Pero eso no se logra por la fuerza, como en Venezuela, Cuba o Nicaragua. El coreano Byung Chul Han muestra que, en el gobierno, el mayor signo de poder ser adquiere cuando el gobernado hace expresamente, por sí mismo, lo que quiere el gobernante, obedeciendo “a la voluntad del soberano como si fuera la suya propia, o incluso la anticipa”. Citando a Ulrich Beck, recuerda que “cuando nadie habla de poder, está incuestionablemente ahí”. Pero cuando tienen que hacerlo sentir, cuando lo quieren imponer, “cuando el poder se convierte en tema, es cuando comienza su desintegración”. No lo olviden.

PEDRO MEDELLÍN

* Profesor titular, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional

(Lea todas las columnas de Pedro Medellín en EL TIEMPO, aquí)