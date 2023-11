Para apagar el incendio

No había que esperar grandes anuncios. No era la primera reunión que el presidente Petro ha tenido con los grandes grupos económicos del país, con resultados similares. Solo que esta vez había una pequeña diferencia. La reunión se llevaba a cabo con un presidente sin poder territorial, internacionalmente debilitado, con las encuestas en contra y acosado por la presión del “fuera Petro” que comienza a extenderse desde los estadios de Armenia, Barranquilla y Medellín y amenaza convertirse en parte del protocolo inicial de los eventos públicos que se hagan en el país.



Petro entendió que necesita un ambiente de diálogo y concertación si quiere seguir adelante sin tantos traumatismos. Sabe que los discursos de señalamiento y acusación que le resultaban tan útiles en los primeros meses de gobierno están comenzando a ir en su contra. Que ya no puede recurrir al balcón para amenazar al “establecimiento” con “sacar la gente a la calle”, porque la gente ya está en la calle exigiendo que cumpla con sus compromisos.

Pero ese ambiente no se construye con los políticos ni con las comunidades. Es con los empresarios. Eso sí, dejando en claro que el Presidente no se va a reunir ni va a pactar con los gremios. Que si llega a hacerlo, será con los “dueños” del capital. Que la tarea es con ellos. Y eso le da una ventaja. La discusión sobre lo que se debe acordar no puede tratar de los asuntos concretos que afectan a las finanzas o las empresas de los que hacen parte de los acuerdos. Así, sin tener que poner plata o arriesgar sus empresas, ¿Quién no va a estar de acuerdo con que el Gobierno apueste por una educación de calidad que aumente la productividad? ¿O que, ante las desigualdades regionales, sea necesario impulsar procesos de equidad? ¿O que la tierra sea productiva? ¿O que la economía popular se desarrolle con la inclusión financiera?

En su alocución presidencial, Petro hizo explícito que lo que sigue es puro trámite. Los asuntos acordados tendrán su desarrollo en unas mesas de trabajo en las que se dará curso a todas las iniciativas que la gente quiera presentar. Para otra ocasión quedará acordar los ajustes que necesitan la reforma laboral, la reforma de la salud o la reforma de las pensiones que están en trámite en el Congreso; o discutir la pertinencia de asumir la nueva apuesta presidencial de la integración energética de Colombia con Venezuela; o si se trata de estatizar, preguntarse: ¿cuál es el proyecto de Estado que se quiere construir? ¿Hay que mantener el régimen territorial o buscar la transición hacia un régimen más equilibrado y autónomo de territorios? O, más allá, ¿se sigue con el presidencialismo o se apuesta por transitar hacia un régimen parlamentario más fuerte y eficiente? Y la transición energética, ¿cómo, dónde, con quién?

Si se está hablando seriamente de un acuerdo nacional, la reunión de Cartagena es un buen paso. Queda pendiente saber cuál será la hoja de ruta de las conversaciones con los demás grupos económicos, porque una de las cosas que dejó la reunión fue la certeza de que, por parte del empresariado, allí no estaban todos los que eran ni eran todos los que estaban. Que la conversación es con todos y sobre todo. Y eso implica que no solo estén presentes los dueños de los medios, pero cuyo poder económico ya está en el exterior. Se necesita contar con el empresariado, cuyas inversiones le confieren una verdadera capacidad para generar empleo y movilizar recursos en el territorio. El problema está allí, y su contribución será crucial.

De lo contrario, sería como volver a la época de Samper, cuando los diálogos con los cacaos no buscaban acuerdos, porque no había nada que acordar. Se buscaba una tregua, tácita o explícita, para apagar el incendio y, sobre todo, que le permitiera al Gobierno ganar tiempo para gobernar. Porque eso es lo que hoy más necesita Petro: tiempo.

PEDRO MEDELLÍN

* Profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional

