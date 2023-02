¡Ojo con un ‘Petroapagón’!

Claro que todos quieren que bajen las tarifas de los servicios públicos, que metan en cintura a las empresas que abusan de su posición en el mercado, y que cierren las puertas a los politiqueros para que no utilicen las comisiones reguladoras para hacer política ni nombrar a sus amigos. Pero ese cambio no se logra a la brava, ni de la noche a la mañana. No se trata de demoler un sistema que puede estar presentando fallas que le impiden cumplir con el propósito para el que fue creado.



(También le puede interesar: Después, no se queje)

En el caso de la electricidad, efectivamente hay razón para un cambio de proporciones en la arquitectura de los organismos reguladores y sus modalidades de gestión de los recursos humanos y financieros. Los estudios muestran que: 1) la tarifa de la electricidad en Colombia para los usuarios ha crecido de manera sostenida, desde la reforma del mercado eléctrico de 1994; 2) que ese incremento de las tarifas indica la existencia de una falla en la metodología del cálculo de la tarifa general que hacen los expertos; 3) que esta falla puede estar relacionada, al menos en parte, con la necesidad de repensar cómo se regulan los incrementos en los precios que se causan por los atrasos en los proyectos de generación o transmisión (por licencias ambientales, consultas previas o por problemas de diseño o gestión de los proyectos), por el incremento de los robos de energía o por otras situaciones imprevistas, que son trasladados a los usuarios que lo pagan a través de lo que en las facturas se llaman “pérdidas eléctricas” y “cargo por restricciones”. Esos incrementos son los que explican por qué mientras en el promedio nacional el 12,5 % de la tarifa de electricidad corresponde a las pérdidas de energía, para la costa Atlántica ese monto alcanza el 37 % de la tarifa.

El cambio institucional está justificado. Pese a los avances logrados, los organismos reguladores no parecen estar cumpliendo con su propósito, tanto en la regulación de los precios como en la transparencia del sistema, como se había propuesto la Ley 142 del 94.

El problema está en que, para resolver ese problema, el Presidente opta por retomar las funciones que la ley les entregaba a las comisiones de regulación. Petro anunció que va a asumir “personalmente el control de los servicios públicos”, en lugar de las comisiones especializadas que hoy lo están haciendo.

Si con el anuncio Petro buscaba crear una masa de apoyo electoral, bajando las tarifas de los servicios públicos, con la implementación de las medidas va a quedar expuesto a un ‘petroapagón’ FACEBOOK

TWITTER

Para un presidente al que no le alcanza el tiempo para atender sus compromisos cotidianos como es debido, y que tampoco dispone de un equipo calificado que lo apoye en la tarea de asumir la conducción y regulación de los servicios públicos que, solo para el caso de la electricidad, la Comisión de Energía y Gas tiene en el despacho de su director ejecutivo a 40 funcionarios de alto nivel, entre asesores y profesionales especializados, vale la pena preguntarse: ¿cómo va a asumir esas funciones? ¿Cuál va a ser el equipo que lo apoye en esa tarea? ¿Cómo va a financiar ese equipo?

El Presidente está ante una difícil situación. Por una parte, si se trata de bajar el costo de la energía eléctrica, lamentablemente su margen de operación va a ser muy limitado. Solo podrá intervenir en el 6 % de la electricidad que se vende en Colombia, porque en el resto de la energía que se vende los precios y las condiciones están acordados por contrato, de manera que solo se podrán modificar cuando los contratos hayan terminado. Y por otra, el sistema eléctrico es de tal fragilidad, que una mala decisión, o una decisión no tomada a tiempo, puede bloquear o desestimular las inversiones, paralizando el sistema y creando las condiciones para llevar al país a un apagón de proporciones.

Qué paradoja. Si con el anuncio Petro buscaba crear una masa de apoyo electoral, bajando los precios y las tarifas de los servicios públicos, que lo posicionara para las elecciones territoriales, con la implementación de las medidas va a quedar expuesto a un ‘petroapagón’ que no está lejos, sino que, incluso, puede dejar sin luz al propio Pacto Histórico.

PEDRO MEDELLÍN

*Profesor titular, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional

(Lea todas las columnas de Pedro Medellín en EL TIEMPO, aquí)