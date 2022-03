No se equivoquen, el país es otro

El día que Gustavo Petro anunció que su fórmula vicepresidencial sería la caucana Francia Márquez, en sectores de izquierda se encendieron las alarmas. El espanto era tal que uno de mis compañeros de universidad escribió: “Petro no me da miedo. Francia me da pánico. ¿Qué tal que le pase algo a Petro y quede ella? Creo que perdieron toda la gente como yo en segunda vuelta. Yo voté Petro en segunda en 2018. Este año me voy a ver ballenas o, más bien, a que me trague la ballena”.



(También le puede interesar: Urge un registrador ‘ad hoc’)

Es evidente que los colombianos de todas las creencias han entrado en una especie de angustia colectiva en la que todo lo están viendo, lo interpretan como el camino a la debacle. Yo, francamente, no creo que sea así. Al contrario, creo que estamos ante cambio muy positivo.



Por ejemplo, no creo que sea malo que la sociedad colombiana se haya politizado y polarizado como lo ha hecho; que la política haya cambiado de lenguaje; que la izquierda esté ante la perspectiva de poder ganar las elecciones y tener presidente, y menos que Francia Márquez sea la fórmula vicepresidencial de Petro. Más bien, me parece saludable.



Para comenzar, creo que es muy bueno que la sociedad colombiana se haya politizado. Eso quiere decir que la gente se metió de lleno en la tarea de pensar en los demás y en el futuro del país. Eso implica que asume responsabilidades y una posición clara frente a lo que sucede. Y eso es muy bueno.

Para la derecha también es muy bueno tener en frente a una opción de izquierda que le puede arrebatar la presidencia. Eso la va a obligar a tener que unirse. FACEBOOK

TWITTER

También es muy positivo que el país se haya polarizado. Quiere decir que la política se hace transparente. Que quienes son de izquierda, pues votan por la izquierda. Y los de derecha votarán por la derecha. Que si los de un lado ganan las elecciones, pues asumen el gobierno, y los que perdieron se oponen. Al fin se acaba esa cohabitación en la que, en campaña, unos acusaban a los otros de mafiosos o corruptos, pero luego de las elecciones terminaban nombrados como ministros o embajadores del que ganaba. Se acabó ese juego hipócrita.



Y me parece mejor que alguien como Francia Márquez haya llegado a ser la fórmula vicepresidencial de Petro. No solo porque tiene una visión antiestablecimiento de la derecha, sino porque sobre todo tiene una visión antiestablecimiento de la izquierda. Tal vez sin querer, Francia ha renovado el discurso de una izquierda que ya olía a rancio de estar guardada en el baúl de los setenta. Más audaz y realista. A diferencia de sus compañeros de campaña, comenzando por el candidato, ella es frentera. No elude ni esconde su rabia ni su rencor. Es genuina. Encarna la vida que han vivido muchos colombianos. Y en medio de las limitaciones, se ha forjado como líder. La veo muy lejos de esa “izquierda Ferragamo”, tan lista a los acuerdos y las componendas. No practica esa política taimada y arribista de personajes como Gustavo Bolívar, que juegan por debajo de la mesa, se duelen de la pobreza pero se jactan mostrando su mansión y el yate que tienen en Miami. Tampoco la veo con esa política de los ‘arreglitos’ de los ‘líderes populares’ que han hecho rentables las luchas sindicales o las causas indígenas. Quizá por eso sus compañeros han celebrado ‘a regañadientes’ su nombramiento. Les toca tragarse el sapo, porque saben que Petro necesita más de Francia que Francia de Petro.



Finalmente, para la derecha también es muy bueno tener en frente a una opción de izquierda que le puede arrebatar la presidencia. Eso la va a obligar a tener que unirse, y a que asuma seriamente sus compromisos y que cumpla con lo que promete.



Este país ya no es el mismo que se podía apaciguar con pactos clientelistas y politiqueros y una combinación de políticas asistencialistas empacadas en el discurso de la paz. Esta transparencia que ofrece el antagonismo entre izquierda y derecha va a ponerle límites a la interferencia de los gobiernos en las decisiones de los jueces y los legisladores. Y a estos los va a obligar a retomar su camino si es que quieren permanecer. El país ya es otro.

PEDRO MEDELLÍN

(Lea todas las columnas de Pedro Medellín en EL TIEMPO, aquí)