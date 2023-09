Menos marchas, más gobierno

Una mala estrategia no es. Convocar movilizaciones sociales para defender las reformas del Gobierno siembra la idea de que es “ahora o nunca” que se puede lograr un régimen más justo, democrático y participativo. No importa si la reforma laboral no resuelve el problema de exclusión y marginalidad de la mitad de los trabajadores colombianos que sobreviven en la informalidad y, en cambio, sí consolida el régimen de privilegios de los sindicatos; o que la reforma de la salud nos devuelva a un sistema de favores en que los políticos locales y regionales serán la clave de la atención de la salud de los colombianos. Estamos ante una apuesta política de Petro, no ante un proyecto colectivo de cambio.



El problema está en que, detrás de las convocatorias, hay una evidente incapacidad para gestionar los asuntos presupuestales y de política pública más elementales. ¿Un equipo como el que está en el Ministerio de Salud, que ha dejado perder más de 300.000 millones de pesos en vacunas anticovid, porque no ha tomado decisiones a tiempo, ni ha sabido gestionar los programas de vacunación, es el que va a conducir la transición hacia un nuevo régimen de salud? ¿El activista que ejerce como ministro de Minas y Energía, que no ha podido sacar la hoja de ruta que debe seguir el país para la transición energética, es quién va a liderar esa transformación? ¿Un gobierno que, mientras tiene al Ministerio de Trabajo investigando a Nutresa y Meals por incumplimiento de las normas laborales, les pide a sus dueños que le apoyen el nombramiento de un cuestionado abogado en la Cámara de Comercio de Bogotá, de verdad está interesado en cambiar las costumbres políticas del país?

Para que la estrategia del “ahora o nunca” del gobierno del cambio sea una realidad no solo necesita un proyecto que conecte las reformas y señale para dónde va el país. Sobre todo requiere un equipo competente que lo estructure y conduzca. Pero con este equipo, el nuevo régimen no va a llegar.

Por tanto, no es el “establecimiento” quien bloquea las reformas. Es Petro que ejerce como jefe de Estado, pero no como jefe de Gobierno. Por eso cada ministerio va por su lado y una gran cantidad de altos cargos públicos siguen vacantes. No hay proyecto de gobierno. Ni siquiera puede mostrar una política pública que esté conduciendo al país, o por lo menos a un sector productivo, por un camino distinto a la desaparición. Este es un gobierno con mucha capacidad para decir qué quiere hacer (que es hacer política), pero muy poca capacidad para hacer y terminar las cosas (es decir, tener poder).

En el territorio la situación es peor. No hay relaciones entre el Gobierno nacional y los gobiernos territoriales. Además del activismo, los ministros gastan su mayor tiempo y energía conteniendo paros y bloqueos de carreteras que su misma falta de resultados están produciendo. Y mientras que los pobladores de cientos de municipios grandes y pequeños están sometidos a confinamientos o desplazamientos por el enfrentamiento del Ejército con los armados ilegales, los demás municipios están abocados a serios problemas en la prestación de los servicios de salud por problemas de liquidez originados por deficiente gestión del sistema, o a un posible apagón porque el ministerio encargado todavía no saca la subasta de cargo por confiabilidad.

Instar movilizaciones sociales y volcar el Gobierno a la calle, convirtiendo los consejos de ministros en asambleas populares (que es la idea que está detrás de las “tomas” de las ciudades que va a hacer el Gobierno nacional), tiene una doble virtud: 1) esconde la incapacidad gerencial pública y la falta de un proyecto que señale una hoja de ruta clara al gobierno Petro; 2) ayuda a ambientar la idea de que si fracasa es por culpa del “establecimiento”, que no dejó reformar nada.

Qué fragilidad la de un gobierno cuya máxima ejecutoria hasta ahora son las marchas. Muchos anuncios, nada de hechos. ¿Qué pasará el día en que la gente, como en las Naciones Unidas, decidan hacer caso omiso a las iniciativas que se le ocurren al Presidente?

PEDRO MEDELLÍN

Profesor titular, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional

