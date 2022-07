Las audacias mayores de 70

Hace un siglo, el 11 de mayo de 1922, Alfonso López Pumarejo decía que “las audacias menores de 40 años” debía ser la generación que asumiera la dirección del país. Era la manera con la que quería ejemplificar la necesidad de que Colombia entrara en la vía de las reformas que la llevaran a la modernidad. Una década después, durante su campaña presidencial en 1934, insistiría: “Quiero ver caras nuevas en los carros oficiales”... “Voy a llevar a manejar el poder, y el gobierno, a audacias menores de cuarenta años”. Y así lo hizo. Darío Echandía, Alberto Lleras, Plinio Mendoza, Carlos Lozano, Antonio Rocha, Jorge Soto y Carlos Sanz serían los puntales de la llamada “revolución en marcha”. Jorge M. Eastman describiría a esta como una “generación que significaba intrepidez, ausencia de compromisos y, desde luego, brillo intelectual, buenas lecturas e inconmensurable capacidad de riesgo”.



(También le puede interesar: Álvaro, levántate y anda)



Curioso. Ahora que la posesión del próximo presidente anticipa profundos cambios políticos, económicos y sociales, el electo Gustavo Petro abandona las “audacias menores de 40”, para optar por las “mayores de 70 años”. Los nombra en los ministerios que tendrán a su cargo las más importantes reformas y procesos políticos en los dos primeros años de gobierno: la reforma tributaria, la reforma agraria y la negociación con el Eln.

Son muchos los ejemplos a los que se podría recurrir para mostrar cómo, en las últimas décadas, las ‘audacias menores

de 40 años’ han fracasado en la tarea de transformar el país. FACEBOOK

TWITTER

Es evidente que Petro quiere enviar el mensaje: al frente de semejantes reformas estarán personas con la experiencia, el conocimiento, la sensatez y el prestigio (nacional e internacional) para sacar adelante el compromiso de la mejor manera posible. Y eso los colombianos lo han recibido con entusiasmo. Se trata de un mensaje “refrescante” para un país cansado de apostar por las “audacias menores de 40 años”, sin éxito.



Petro no está equivocado. Son muchos los ejemplos a los que se podría recurrir para mostrar cómo, en las últimas décadas, con muy contadas excepciones, las “audacias menores de 40 años” han fracasado en la tarea de transformar el país. Desde el llamado “kínder” de Gaviria, siguiendo con las “audacias” a las que sucesivamente han dado oportunidad Samper, Pastrana, Uribe, Santos y Duque. Han desperdiciado buena parte de las oportunidades para desarrollar y consolidar la Constitución del 91. Son responsables de más de 40 reformas constitucionales, así como de expedir cientos y cientos de decretos reglamentarios, que han terminado por reversar (¿hundir?) los procesos de descentralización, democratización y reforma política que traía la carta política del 91.



La razón es evidente. Con algunas excepciones, la mayoría de esos menores de 40 no han sabido entender la dimensión política del proceso gubernamental, ni tampoco interpretar el cambio político que busca un país en el que irrumpe un empresariado inserto en la competencia mundial, una sociedad más activa y consciente de sus necesidades, y novedosos liderazgos políticos locales y regionales, que para sobrevivir tienen que derrotar a las maquinarias parlamentarias a las que los “menores de 40” han entregado el gobierno. Porque creen que hacer política se reduce a eso: a negociar los cargos y los contratos con los congresistas y tramitar favores a las comunidades.

Todo, sin considerar cómo “esas audacias menores de 40 años” son las más débiles a la tentación por los honores y el dinero fácil. No solo son los involucrados en alarmantes casos de corrupción. También quienes mayor ostentación hacen del poder que tienen como funcionarios públicos.



Finalmente, no está de más que las “audacias mayores de 70” recuerden (y lo hagan con los más jóvenes) las ventajas de guardar silencio y no opinar hasta que se posesionen como ministros, y entonces puedan hablar conociendo la realidad de sus sectores. Lejos de producir tranquilidad, sus declaraciones y trinos han provocado más perplejidad e incertidumbre. Lo digo porque además del brillo intelectual, las buenas lecturas y su sensatez, ya saben poner límites a la intrepidez y ganas de figurar de los menores de 40. Una buena manera de comenzar a gobernar.

PEDRO MEDELLÍN

(Lea todas las columnas de Pedro Medellín en EL TIEMPO, aquí)