La soledad de Petro

El presidente Petro está preso de un entorno oscuro en el que se mueve una compleja red de personas, agendas e intereses que nadie alcanza a dimensionar. Es la conclusión que queda luego de que comienza a bajar la espuma del escándalo que estalló la semana pasada, cuando se hizo público un abuso del Estado contra una empleada del servicio doméstico, causado por el robo de una importante suma de dinero en efectivo a Laura Sarabia, quien es considerada la mujer más poderosa del Gobierno.



Lo que en principio parecía un delito de peculado por uso en el que pudo haber incurrido la jefa de despacho presidencial de Gustavo Petro, por haber utilizado su condición de funcionaria pública para disponer de bienes del Estado para fines personales, terminó convertido en una especie de episodio de ajuste de cuentas entre la mano derecha de Petro, Laura Sarabia, y la que hasta hace poco era la mano izquierda del presidente, el embajador en Caracas, Armando Benedetti.

Los hechos que han comenzado a conocerse están haciendo pasar las cosas de castaño oscuro. Preguntas que no se hacían, como el origen y el monto del dinero en efectivo robado, comienzan a tomar importancia. ¿Cuál fue la cantidad que en realidad fue robada del apartamento de la funcionaria Sarabia? ¿Cuál era el origen de los recursos?

Mientras las autoridades esclarecen los hechos, no hay que perder de vista el problema principal: que el presidente Petro está preso de esas redes oscuras, que ni siquiera él debe entender. Lo cierto es que esa confluencia de personas, agendas e intereses están produciendo un tremendo daño a la gestión presidencial. No solo porque es el núcleo que le maneja la agenda al Presidente y define con quién se reúne y con quién no, qué se aprueba y qué no. Es el núcleo que define las prioridades y agrega (o quita) inestabilidad a un ámbito que, como el presidencial, vive en un delicado equilibrio.

El Presidente debería entender que la conducta reciente de Sarabia con la pérdida del dinero, sumada a la permanente exposición en los medios, en los que hace alarde del poder que ostenta o de las aspiraciones políticas que tiene, pone en evidencia la escasa preparación que tiene para ejercer un cargo de tanto peso político e institucional. Es un comportamiento comprensible en una funcionaria que, como Sarabia, apenas está arrancando su formación académica (además del pregrado en ciencias políticas, tiene una especialización en mercadeo político) y cuya hoja de vida hace constar que el cargo de jefe de despacho presidencial es el tercer trabajo que ha desempeñado en su vida laboral.

Pero cuidado. No estamos ante los problemas de un secretario(a) privado(a). Estamos frente a un funcionario que tiene tareas tan cruciales como: asesorar al Presidente en la formulación de las políticas públicas; establecer los mecanismos necesarios para mantener una visión estratégica de la agenda, las comunicaciones y mensajes del Presidente la República; identificar, evaluar y priorizar los temas de interés nacional en la agenda del Presidente; impartir directrices para el seguimiento y cumplimiento de sus compromisos asumidos, entre otras.

Quizá el Presidente no haya valorado el problema. Pero es una de las razones por las cuales ha llegado a escenarios internacionales sin la preparación suficiente o sin los soportes documentales que les confieran mayor piso, consistencia y desarrollo a las intervenciones de Petro en ámbitos como la Universidad de Stanford o Naciones Unidas; que ha impedido que se obtengan mejores resultados en las agendas en el exterior; o que no ha permitido que el orden en la agenda interior sea la principal característica de este gobierno. El Presidente está trabajando solo. La pregunta es: ¿quién está en su primer anillo?

PEDRO MEDELLÍN

* Profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional

