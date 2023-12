La silla que ‘aprieta’

Cuentan que hace treinta años, cuando ejercía como presidente de la república César Gaviria, repetía con frecuencia que, “por fortuna en Colombia la silla aprieta”. No sólo lo decía para sobrellevar la molestia que le podía causar la irresoluble mediocridad de uno(a) que otro(a) de los altísimos(as) funcionario(as) público(as) con los que ocasionalmente interactuaba. También lo afirmaba porque era la manera como daba cuenta de la fortaleza y capacidad de las instituciones colombianas: la institucionalidad pública del país es tan sólida que no importa qué tan mediocre pueda llegar a ser laboral y profesionalmente una persona que llegue a las más altas responsabilidades del Estado.



“Apenas tome posesión del cargo, la silla lo va a apretar de tal manera, que logrará encubrir esa mediocridad”. No tanto porque la ‘nueva’ responsabilidad lo obligue a mejorar su nivel de preparación profesional, sino –por sobretodo– porque la dinámica de las instituciones es tan fuerte e intensa, que es el trabajo de los mejores y los más capacitados (que hay muchos) el que termina imponiéndose y definiendo (o corrigiendo) el rumbo que (con estos gobiernos que tenemos) evita que el Estado se desplome o la sociedad se hunda.

Gaviria tenía razón. Las instituciones públicas colombianas habían desarrollado tal capacidad, que lograba que el trabajo de los(as) mediocres se ocultara de tal manera que, cuando tenían que dejar el cargo salían cubiertos(as) de honores y prestigio. Pero, como en Colombia, no hay dicha completa, el problema es que cuando nombran a ese(a) exministro(a) o exmagistrado(a) o excongresista, que todos creen una “lumbrera”, en un cargo público de mayor visibilidad y responsabilidad individual, esa mediocridad dejará ver que se mantiene incólume. Y se hará evidente, cada vez que su portador(a) tome una decisión de política, intervenga en un evento público o le dé por impulsar iniciativas con las que trata de resolver un problema público.

Por esa razón, en 2023 las alarmas se encendieron con intensidad y frecuencia. La lista de los funcionarios(as), especialmente en altos cargos gobierno, con ese “atributo”, había llegado a tales proporciones que las instituciones ya no pueden ocultar más a los mediocres. Es decir, que no logra que los mejores asuman y aporten el mayor esfuerzo de las organizaciones, encubriendo el trabajo de los más limitados. La razón es simple. Los nuevos son personas que han llegado sin la experiencia, la formación, ni el criterio suficiente para conducir organismos gubernamentales. No sólo creen que gobernar una entidad o un sector es dar ordenes y ya. También están convencidos de que para esa tarea, no se necesita a los funcionarios con el conocimiento y la capacidad para gestionar los recursos públicos. Con sus amigos será suficiente. Están convencidos de que sin los baquianos de la administración pública se puede gobernar. Pero se equivocan.

Al cruzar la raya que marca en primer tercio del periodo presidencial, el gobierno Petro no logra ir más allá de las invocaciones y los anuncios de política que no se concretan en ningún “ámbito”. El equívoco es tan grande que, al interior de las entidades gubernamentales, los procesos decisionales y administrativos comienzan a fracturarse. No logran articularse, ni mucho menos coordinarse entre sí para trabajar y producir resultados. Sin un rumbo claro, los anuncios del gobierno se convierten en permanente fuente de confusión y desorden. La sucesión de escándalos en el entorno presidencial muestran que las jerarquías de poder y los procesos de toma de decisión gubernamental están completamente privatizados, como lo está el uso de los bienes y servicios del Estado por parte de amigos y familiares del presidente y sus principales ayudantes.

Así como por cuenta de la paz total, el Gobierno ha perdido soberanía y el Estado ha perdido poder coercitivo en el territorio, por falta de una “silla que apriete”, el Estado está perdiendo poder coercitivo en la administración. También allí esta dejando de exisitir. Y eso lo convierte en el personaje de 2023.

PEDRO MEDELLÍN

*Profesor titular facultad de Ingeniería, Universidad Nacional.

