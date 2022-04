La ‘otra’ cláusula Petro

Las elecciones presidenciales entran en su recta final. El escenario no podría ser más interesante. A siete semanas de la votación de primera vuelta, no se sabe todavía quién será el próximo presidente de los colombianos. Y lo peor es que los votantes parecen desconcertados frente a las alianzas políticas que se están promoviendo o las adhesiones que se están anunciando. Hoy se informa de la llegada de varios alfiles del santismo a la dirección de la campaña de Petro. ¿Qué está sucediendo?



Gustavo Petro arrancó con una doble ventaja. La primera la consiguió con los 4 años de campaña electoral, que comenzó el 27 de mayo de 2018 cuando, guiado por lo que llamó la “fuerza inspiradora de Antonio Negri”, en su discurso de reconocimiento del triunfo de Iván Duque, anunció que el país entraba en “el primer minuto de una fuerza verdadera, la fuerza ciudadana movilizada en las calles”. Y Petro cumplió día a día. Fue uno de los más importantes artífices de la movilización ciudadana en las calles. Sin descontar los días de pandemia y sin considerar muchas de las escaramuzas callejeras gestadas por las primeras líneas en Bogotá o Cali, se podría decir que el presidente Duque tuvo que afrontar una movilización o un paro cada dos días en sus cuatro años de gobierno.



La estrategia de tomarse las calles en todo el país le confirió la segunda ventaja a Petro. Cada paro o movilización que se producía no solo le permitió identificar liderazgos y crear estructuras políticas con capacidad organizativa que luego servirían para asumir el manejo de la campaña electoral a la presidencia en los departamentos y municipios del país. También le facilitó las condiciones y la organización para que pudiera estructurar un mensaje que les llegaba a todos. Aquí la ventaja fue mucho mayor. Mientras que sus opositores consumían todo su tiempo y energía definiendo alianzas y preparando las consultas, Petro avanzaba en su campaña en la plaza pública. Eso explica su ventaja en la intención de voto en la costa Atlántica, el suroccidente del país y en Bogotá.

Sin embargo, la distancia en la intención de voto entre el candidato Petro con respecto a su más inmediato rival no es tan amplia como debiera tener alguien que ha logrado acumular semejantes ventajas en términos de tiempo en campaña y capacidad operativa en el territorio. Al tratar de buscar una explicación, todo indica que la presión que está ejerciendo la llamada ‘cláusula Petro’ no solo está afectando a los sectores de mayores ingresos. También en los sectores medios y pobres de las ciudades, una especie de ‘otra’ cláusula Petro está comenzando a ganar terreno. Es el efecto demostración que para estos sectores está teniendo la creciente migración venezolana, que no duda en hacer visible la razón de su migración. Eso puede estar moviendo a los potenciales votantes de Petro a abstenerse o a votar por otras alternativas.



Lo cierto es que, no obstante cuatro años de campaña presidencial diaria, la intención de voto no ha logrado superar en promedio de todas las encuestas el 35 % del electorado. Eso le ha puesto a Petro un techo difícil de superar.



Hoy el Pacto Histórico parece moverse pendularmente entre el extremo de las propuestas radicales de cambio que sus líderes anuncian como opción electoral para los ciudadanos, y el extremo de buscar apoyos en otros sectores políticos que no necesariamente puede mantener bajo control, o le pueden garantizar las condiciones de gobernabilidad que necesita para tramitar las reformas que ha prometido.



Las cartas ya están sobre la mesa. Son muy pocas las cosas que pueden cambiar de aquí al día de la votación para la primera vuelta. La incertidumbre y el nivel de crispación interno de las campañas, como el Pacto Histórico, es tal que las alianzas políticas que se gesten o las adhesiones que se anuncien, más que anticipar la llegada de nueva votación, puede significar un factor de división interna.

PEDRO MEDELLÍN

