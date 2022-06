La otra cárcel de Petro

Si hay algo que los ‘Petrovideos’ han demostrado es que el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, está preso de nuevo. Pero ya no por el porte ilegal de armas, como por lo que fue capturado en su natal Zipaquirá hace más de treinta y cinco años. Ahora es la expectativa de ganar la presidencia, que lo llevó a cruzar líneas que lo han convertido en prisionero de lo peor de la clase política y rehén de lo más radical de la izquierda colombiana.



Todo comienza con la decisión de abrir el Pacto Histórico a la clase política. Ante la evidencia de que la izquierda no tenía la gente con la capacidad para ganar elecciones, Petro se pone en la tarea de conseguir unos “baquianos electorales” que, por su experticia en los vericuetos de la organización y manejo electoral, le permitieran convertir en victoria la ventaja que les habían dado los cuatro años de campaña diaria que habían acumulado.



Quizá por esa razón, a diferencia de la fría llegada de Velasco, Petro recibió con bombo y platillo el aterrizaje de Armando Benedetti y Roy Barreras al Pacto Histórico. Se trataba de dos puntales del ‘todo vale’, cuya participación en las campañas de Uribe y Santos aportarían la experiencia y el pragmatismo que se necesitaban para ganar. Además, la habilidad de cada uno para eludir los señalamientos por corrupción le garantizaba a Petro una cierta tranquilidad en el tema.



Fue el primer mensaje político de fondo del Pacto Histórico. La que fuera la gran jugada de crear un movimiento que le permitió a Petro pasar de 3 a 11 senadores, y organizar una consulta que movilizó unida a la izquierda, recibió su primer tiro en el pie. Los que denunciaban al partidismo tradicional y al uribismo por el clientelismo y la politiquería tuvieron que tragarse el sapo: los máximos exponentes de lo que antes cuestionaban ahora serían sus prominentes compañeros de lucha.

La progresiva llegada de lo peor de la clase política produjo una fractura de proporciones en el Pacto Histórico. El aterrizaje de los politiqueros en el “proyecto del cambio” hizo que la izquierda se alineara con Francia Márquez. Los 800.000 votos de la consulta no solo le dan autonomía para montar su propia campaña, sino que también le permiten poner condiciones al candidato. Francia lo hace explícito. Su lugar en el Pacto no es ser la ‘vice’ de Petro. Lo repite una y otra vez: “Somos uno y una”. A Petro, por más jefe que fuera, también le tocó tragarse el sapo.



La resistencia de los “presentables” de la clase política a acercarse al proyecto del Pacto llevó a Petro a buscar otros baquianos que no produjeran tanta resistencia. La llegada de José Fernando Bautista y, semanas más tarde, de Alfonso Prada (esos sí expertos en ganar elecciones y con buena llegada a todos los sectores políticos) produce los resultados. Pero el daño estaba hecho. Los puntales del ‘todo vale’ ya estaban bien ubicados. Uno, manejando la agenda del candidato. El otro, metido en el corazón de la estrategia electoral.



Más que los ‘Petrovideos’, la foto de portada del Pacto Histórico no deja duda. Al frente, Petro y Francia Márquez; detrás de ellos, la muestra más representativa de los politiqueros que, después de pasar por el samperismo, el gavirismo, el uribismo y el santismo, ahora con el Pacto Histórico se presentan como la opción del “cambio responsable”.



No son hermanitas de la caridad ni han llegado al Pacto Histórico por su vocación de cambio. Son políticos que saben cómo ganar elecciones, pero sobre todo cómo ‘apretar’ a los gobernantes de turno y cómo mover a las fuerzas del Congreso, para que les entreguen los puestos y los contratos con los que puedan continuar su vida de “insobornables”, como los calificó Barreras. Son los mismos que tienen a Petro ocupado defendiéndolos, haciendo equilibrismo para que la unidad interna no se rompa y grabando discursos en los que jura que no va a hacer lo que tantas veces ha jurado cumplir. Es la vida de prisionero que, sin llegar a la Presidencia, está teniendo que soportar el candidato.

PEDRO MEDELLÍN

