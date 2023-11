La Nación contra sus territorios

“Cuando López habla, pone a pensar al país” era la frase que sintetiza una época en que la política era hecha por políticos de partido con formación y comprensión del Estado y la sociedad, visitantes asiduos del arte y la literatura, y guiados por un espíritu crítico y capacidad de análisis. Por su riqueza conceptual y su agudeza argumental, esos políticos captaban toda la atención de los ciudadanos. Los debates en el Congreso eran verdaderas piezas de oratoria, que mantenían en vilo a la nación. De ellos, Alfonso López Michelsen era uno de los más caracterizados. Su conocimiento político y autoridad interpretativa le permitían captar muy bien el desenvolvimiento de la política colombiana. Cuando hablaba, ponía a pensar al país.



En una de sus críticas al régimen presidencial colombiano llegó a plantear que, a diferencia de los países con instituciones políticas fuertes, donde era normal ver que los modelos de gobierno se desplazaban entre el extremo del gobierno con oposición y el gobierno sin oposición, en Colombia se había estrenado una tercera modalidad: el gobierno contra la oposición. Era la crítica en la que cuestionaba la irrupción de los intereses personalistas que, poco a poco, se tomaban la política colombiana.

Si López Michelsen viviera, no dudaría en alertar sobre la cuarta modalidad de gobierno que está estrenando Petro en Colombia: el Gobierno Nacional contra los gobiernos territoriales. Es el modelo en el que, ante la amenaza política que le representan los gobernadores y alcaldes elegidos el pasado 29 de octubre, Petro parece más dispuesto a enfrentarse y hacer valer el poder de la chequera pública.

Ante la amenaza política que le representan los gobernadores y alcaldes elegidos el pasado 29 de octubre, Petro parece más dispuesto a enfrentarse y hacer valer el poder de la chequera pública.

Sobre todo en aquellos territorios en los que han ganado sus contrincantes. Para López resultaría evidente que la presión que está ejerciendo el “fuera Petro” que se viraliza en estadios y eventos sociales y la certidumbre de crisis que comienza a trazar la llegada de una la recesión económica lo están llevando a implementar un modelo de gobierno en el que, antes que la colaboración y el trabajo conjunto, priman el bloqueo de recursos y la confrontación política como forma de gestión política .No de otra manera se entiende cómo, en lugar de convocar y reunirse con todos los alcaldes y gobernadores electos, Petro haya optado por organizar reuniones con los gobernantes “amigos” o que hacían parte de “su coalición política”, o anunciar que su preocupación en materia de seguridad está en unas ciudades y no en otras que están desbordadas por el crimen y la violencia. Pareciera que su actitud es una reacción de castigo contra los que no están con él o con los suyos. Lejos de pasar factura a los sectores empresariales y políticos que están en contra suya, esa reacción afecta a todos los ciudadanos.

Con esas señales, no resulta difícil esperar del gabinete de ministros/activistas nada distinto que discursos encendidos que buscan movilizar a la gente contra los gobernantes territoriales responsabilizándolos de lo divino y lo humano. Antes que un despliegue de políticas nacionales que ponga en marcha el plan de desarrollo, solo se puede anticipar un escenario de tensiones y conflictos entre los altos funcionarios del Gobierno con sus homólogos en los territorios.

El problema está en que el desorden de la ‘paz total’ ha permitido tal avance a los grupos armados que la principal amenaza que enfrenta el Estado colombiano está en su incapacidad para mantener la integridad del territorio y la vigencia de sus instituciones. Está demostrado que una tercera parte del territorio está por fuera del control de la Fuerza Pública y bajo el gobierno de los legales que han adquirido esa condición amparados en el poder de sus armas.

En condiciones de amenaza a la integridad del territorio y la vigencia de las instituciones, o como diría López, “cuando la nación está abocada a una crisis”, cualquier esquema de gobierno confrontacional lo que hace es facilitar la tarea de aquellos que, empuñando los fusiles de la ilegalidad, van a seguir avanzando en el control territorial. Lo dicho, cuando habla, pone a pensar al país.

PEDRO MEDELLÍN

* Profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional

