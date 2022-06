¿La ascensión de gustavo I?

Quien lo creyera. No pasó una semana después del durísimo castigo electoral que jamás haya recibido en la historia, cuando a la dirigencia del partido liberal no le tembló el pulso ni la voz para proclamar que ya era parte de la coalición de gobierno del electo presidente Gustavo Petro. Pero no están solos. En lo mismo están los jefes del partido de la U, el conservador, cambio radical, cristianos, y demás movimientos y organizaciones que por años han crecido gracias a la “apretada” a la que han sometido a una sucesión de gobiernos de turno arrodillados y temerosos que, por no perder la “gobernabilidad” en el Congreso, han hecho todo tipo de concesiones a la corrupción y el clientelismo. Son dirigentes que lavan sus culpas diciendo que era el sacrificio que había que pagar por sostener una “vigorosa” democracia. Que no se habría podido gobernar de otra “manera”. Pareciera que millones de colombianos no hubieran votado por una opción de cambio.



La única novedad que hasta hoy se aprecia es que, con la elección de Petro, de un día para otro, se acabó la oposición. Que los derrotados jamás se dieron por notificados del rechazo ciudadano a que continuaran siendo participes de los gobiernos. Y que, apenas el electo presidente entreabrió la puerta, todos corrieron a resguardarse. El acuerdo nacional fue la disculpa perfecta para aferrarse al control de la poca o mucha burocracia que tiene a cambio de sus “apoyos” en Senado y Cámara a los proyectos de los gobiernos.

El problema es que, para el nuevo presidente, ese ‘aval’ que le está otorgando el establecimiento político no es a su proyecto político. Ni siquiera a sus propuestas de cambio. Lo que les interesa es perpetuar el régimen de favores al que, según ellos, tarde o temprano, si quiere que le aprueben sus reformas, Petro tendrá que llegar.

En cualquier régimen democrático, lo normal es que los que ganan las elecciones gobiernan y quienes pierden se oponen. Mientras la fuerza política de los gobiernistas radica en la capacidad de estructurar políticas mejores, la fuerza política de los opositores radica en su capacidad para bloquear la acción del gobierno, y en su destreza para mostrar a los ciudadanos que siempre hay una manera mejor y más eficiente de hacer las cosas.



Por eso, entre más se debilite la oposición política, más rápidamente se fractura la democracia. Y es paradójico, porque los gobiernos parecen cada vez más empeñados en fortalecerse a costa de debilitar a los opositores, creyendo que por esa vía fortalecerán la democracia que los sostiene. Además porque los propios opositores parecen convencidos de que su tarea carece de magnitud.



El problema aparece cuando la voracidad política de gobiernistas u opositores llevan a que los sistemas políticos terminen reduciendo los márgenes de acción de la oposición o incluso anulándola (como lo analiza Pasquino para el caso de Italia). Esto es que los que ganan, para consolidar su poder, buscan cooptar a los perdedores; y que los que pierden no tienen otro camino que adherir a los ganadores para seguir existiendo como fuerza política. En esta circunstancia, el juego democrático se desvirtúa en su parte más esencial. ¿Qué sentido tiene que un ciudadano decida votar por una u otra propuesta política, si al final los que se han enfrentado terminan trabajando unidos?



Sin oposición política las democracias desaparecen. Al paso que vamos no tendremos posesión presidencial, sino la ascensión al poder de Gustavo I. Ya se verá si el monarca seguirá por el camino de un gobernante que "concentra todas las virtudes" y que, por estar desprovisto de codicia, como escribe Dante en su Tratado sobre la Monarquía, “será entre todos los mortales el más sincero sujeto de justicia”… y por tanto… “quien mejor está dispuesto para mandar”. O si, por el contrario, el ver a tanta gente arrodillada y aplaudiendo a rabiar, le nublará el juicio, de manera que la soberbia y la vanagloria regirán las conductas de un tirano que sólo buscará perpetuarse en el poder a cualquier costo.

