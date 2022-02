La amenaza de la inflación

Para el Gobierno pareciera que no hay dicha completa. Los buenos resultados macroeconómicos en materia de producción, empleo y consumo en 2021 se están viendo amenazados por la inflación. Incluso, el resultado obtenido en este frente por Colombia (5,6), en relación con Brasil (10,1), Chile (7,2) y Perú (6,4) el año pasado, permitía un cierto margen de optimismo. Sin embargo, el aumento del 1,77 % registrado en enero, que anualizada significaría una inflación del 6,94 %, ha encendido las alarmas.



Es evidente que la mayor inflación hace que todos pierdan poder adquisitivo, en particular los sectores más pobres, especialmente los 29 millones de colombianos que reciben más de 12 billones de pesos en subsidios del Gobierno y los trabajadores que reciben el salario mínimo, que se incrementó en más de 10 puntos, y en solo tres meses la inflación amenaza con comerse ese aumento.



En los hechos, la confluencia de varios factores por fuera del control gubernamental ha puesto al país frente a una difícil situación. El aumento de los precios internacionales de los insumos agrícolas e industriales, así como de los productos de consumo, sumados a la devaluación en la tasa de cambio del peso colombiano con respecto al dólar, se han convertido en factores que han presionado un aumento en los precios de manera exagerada. Además, todavía no se logra normalizar la oferta de alimentos, afectada tanto por el paro de abril del año pasado (en donde, por ejemplo, hubo que sacrificar miles y miles de pollos, por los bloqueos de las vías) como por los factores climáticos que están perjudicando la producción de la papa, frutas y verduras. Si a estos últimos les sumamos el incremento desproporcionado en los precios de los insumos, se puede entender por qué los precios de los alimentos han llegado a semejantes niveles de encarecimiento.

Además, si esta alza se produce en el contexto de una economía que por más de 20 meses estuvo cerrada, pues es obvio que en el momento en que se levantan las restricciones, la fiebre de los compradores termina agravando el problema. Si la gente quiere comprar y los productores e importadores tienen poco que vender, entonces la mayor demanda hará que los precios suban todavía más.



En esas condiciones, aparece un tercer factor que oscurece más el panorama: las expectativas de que la inflación no va a ceder se instalan en las decisiones de los agentes económicos que adecuan sus precios a la nueva espiral alcista. Se produce lo que se llama una indexación de los precios.



Es en este escenario en el que la intervención del Banco de la República resulta clave. La decisión (sin antecedentes en la historia del país) de subir las tasas de interés del 3 al 4 % de un solo golpe busca dar una señal positiva a los mercados: encarecer el crédito para ponerle freno al mecanismo de financiar el crecimiento o el consumo con deuda. Igualmente saludable es la decisión del Gobierno de reducir los aranceles.



Pese a que estas medidas no tienen efecto inmediato sobre los precios, de todas maneras el que hoy haya sectores económicos produciendo a plena capacidad permite pensar en que, en la medida en que los productores vayan atendiendo las necesidades de la demanda, con un crédito que se ha encarecido, debería llevar a que las presiones al alza de los precios vayan cediendo hasta llegar al 4,5 % que calcula el Banco de la República para diciembre de 2022. Este resultado de todas maneras está 1,5 % por encima de la meta ideal del 3 % de inflación anual, meta a la que se debería llegar en 2023.



No se trata de un problema de las autoridades colombianas. En Estados Unidos, al final del año la inflación fue de más del 7 %, cuando el promedio histórico se movía entre el 2 y el 3 %. Ese problema, sumado a la presión de la incertidumbre por los resultados electorales, puede jugar sobre la devaluación del peso y va a obligar a las autoridades monetarias a empeñarse a fondo. Se está reaccionando a tiempo, los buenos resultados van a llegar.

PEDRO MEDELLÍN

