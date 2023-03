Forzando la máquina

Parecía la primera crisis de gabinete de Petro. Pero no. Más allá de cambiar ministros, el país estaba ante un problema mayor: había más Presidente que Presidencia. Ya no se podía utilizar esa frase para ufanarse de la solidez de las instituciones colombianas, ni para revelar al mundo la aparición de un superpresidente cuyo liderazgo sacaría al país de la pobreza y el atraso. No. En realidad, lo ocurrido en el palacio presidencial no dejaba ver otra cosa que la desinstitucionalización política que vive el país desde hace 20 años, cuando con el caudillismo de Álvaro Uribe llegó la reelección presidencial y, tras ella, el aumento progresivo y desmedido del poder del presidente, que tiene ahora en Gustavo Petro a su máxima expresión.



Me refiero a la desinstitucionalización en la que los presidentes, quizá desesperados por los límites a su gestión que les imponían la ley y las reglas del juego democrático, habían optado por abandonar los canales institucionales establecidos, para impulsar reformas o generar vías de hecho con las cuales pudieran imponer sus propias reglas de juego político e institucional.

Desde las épocas de los consejos comunales en los que Uribe ordenaba detenciones de personas o asignaba recursos de manera discrecional, pasando por el fast track con el que Santos convirtió los acuerdos con las Farc en artículos de la Constitución, o que propició la “aprobación” de una moción presentada por un congresista que transformó la derrota en las urnas del referendo por la paz en una victoria presidencial en el Congreso, hasta llegar a la concentración de poder institucional en el entorno inmediato de Duque, Colombia ha vivido dos décadas en que el poder presidencial no solo se ha concentrado, sino que se ha personalizado. Y lo ha hecho de tal manera que, en estos meses de gobierno Petro, basta cualquier vínculo con la familia presidencial para acceder al poder del alto Gobierno. No de otra manera se explica que la primera dama tenga su propio fortín burocrático y asuma funciones públicas de representación gubernamental para las que no tiene competencia ni le están asignados recursos. Esa es una señal de desinstitucionalización política, pero no la única.

En el ejercicio de gobierno, las formas importan tanto como el contenido. El que tres ministros hayan sido despedidos públicamente por el Presidente, sin que hubieran sido avisados o notificados solo unos minutos antes de la alocución presidencial, es señal de desorden, fragilidad institucional y mucho poder personal. Los ministros son figuras institucionales con peso político. No se los puede tratar de cualquier manera. Una cosa son las facultades constitucionales de nombramiento y remoción que tenga el Presidente de sus ministros. Pero otra cosa muy distinta es el poder despótico del Presidente de destituir a sus ministros sin siquiera avisar que va a ocurrir.

Ahora, que el Presidente no respete los horarios que le impone la agenda y que las personas tengan que esperar por horas al Presidente, o que simplemente no las reciba cuando previamente estaba confirmado el encuentro, es otra señal de pérdida de los canales institucionales del ejercicio del poder presidencial.

Todo sin considerar la petición de la treintena de facultades extraordinarias que, por distintas vías legales y constitucionales, está tramitando el presidente Petro en el Congreso de la República. Se trata de un mecanismo institucional que está establecido y al que tiene derecho a recurrir el primer mandatario. El Congreso y las cortes verán si le aprueban o no esas facultades. Pero ese es otro problema.

Lo cierto es que el Presidente, quizá desesperado por los límites que a su ejercicio de gobierno le están imponiendo la ley y las reglas del juego democrático, con sus decisiones y sus procedimientos está forzando de tal manera la máquina del poder presidencial, hasta un punto que ya se comienza a recalentar. Ahí la situación será a otro precio.

PEDRO MEDELLÍN

* Profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional

