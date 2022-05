Está suspendido, no sancionado

No es un asunto cualquiera. La intervención de los funcionarios públicos en política, especialmente en periodo electoral, altera las reglas del juego democrático. Poner al servicio de un candidato los bienes y servicios de una entidad pública, buscando que se favorezca con el apoyo de los usuarios, impide que los ciudadanos puedan competir abierta y libremente por la que consideran la opción que mejor los representa.



(También le puede interesar: Apostar por la justicia)

Hasta el 8 de julio de 2020 la Constitución Política y sus normas reglamentarias, en particular su Código Disciplinario Único, facultaban a la Procuraduría a “destituir e inhabilitar” a todos aquellos funcionarios públicos de elección popular que transgredieran de manera grave las normas que regulan su comportamiento en el cargo.



En esa fecha, la demanda fallada por la Corte Interamericana, en favor de Gustavo Petro por la violación de sus derechos en el proceso disciplinario que terminó con su destitución e inhabilitación como Alcalde de Bogotá, llevó a que el Estado colombiano tuviera que adecuar la Constitución Política y el Código Disciplinario Único para eliminar las medidas que confieren a la Procuraduría esa “facultad de destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular en ejercicio de su potestad disciplinaria”. Los únicos que tienen tal competencia son los jueces penales.



Pese a que todavía está pendiente el fallo de exequibilidad o no de la Ley 2094/21, que acoge la sentencia de la Interamericana, eso no limita las medidas que puede (y debe) tomar la Procuraduría cuando, ante una posible falta de un servidor público de elección popular, tiene que investigar para establecer si la conducta se produjo o no, y tomar las medidas cautelares necesarias para evitar que el daño se siga produciendo o que el investigado obstaculice la investigación. Esa medida puede llegar incluso a la “suspensión provisional” del cargo por el tiempo en que dura la investigación.



Es el caso del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. La Procuraduría lo suspendió provisionalmente de su cargo, mientras investiga su intervención en política. La decisión se produce por una serie de denuncias que tienen como colofón un tuit en el que aparece el alcalde diciendo “el cambio en primera”. Lo que parecía una muestra de ingenio, en realidad resultó siendo la réplica de eslogan que se había gestado en la campaña de Gustavo Petro. Una vez más, el alcalde mostraba su inclinación por el candidato del Pacto Histórico.

Petro y Quintero no aclaran que la decisión de suspender provisionalmente a un servidor público no es una sanción. Que se trata de una medida cautelar. FACEBOOK

TWITTER

El ente de control argumentó que “los servidores públicos deben tener en cuenta que la intervención en política no se reduce al pedido expreso de votar por un candidato, sino que contempla cualquier actuación que genere en el imaginario colectivo la realización de alianzas o apoyo que rompan con el equilibrio de la contienda electoral”.



Ante la decisión, Petro y sus seguidores (incluido Quintero) cuestionan la decisión de la Procuraduría argumentando que incumplía la decisión de la Corte Interamericana. Que ninguna autoridad que no sea un juez puede sancionar a un servidor público de elección popular. Petro y Quintero no aclaran que la decisión de suspender provisionalmente a un servidor público no es una sanción. Que se trata de una medida cautelar. Se está previniendo que el daño siga o que obstaculice la investigación. Ni se está condenando ni está destituyendo a Quintero, cosa que solo puede hacer un juez penal. Nadie más.



La Corte Interamericana buscó proteger los derechos políticos de los funcionarios de elección popular. Pero eso no significa que los derechos de los ciudadanos queden a expensas de sus conductas, mientras es destituido por un juez penal. La Procuraduría está para investigar y tomar las medidas para evitar que el daño se siga produciendo.



Esperemos que la medida no se quede solo en Quintero. Hay muchos otros casos en los que la intervención en política de funcionarios de todas las tendencias y niveles están afectando la competencia electoral. Y ojalá que las medidas no se tomen después de elecciones, cuando el daño ya no se puede corregir.

PEDRO MEDELLÍN

(Lea todas las columnas de Pedro Medellín en EL TIEMPO, aquí)