¿Errores o micos?

El hecho jurídico no tiene antecedentes en el país. Por decreto, el Presidente ordena suspender un hecho que jamás ocurrió. En efecto, con el decreto 0004 del 4 de enero de 2023, Petro decidió: Art. 1. “Suspender el cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional (CFBTN), entre el Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ordenado mediante el Decreto 2657 del 31 de diciembre de 2022”. Quienes lo redactaron dirán que se expidió para permitir que las fuerzas armadas y de policía pudieran actuar, pues con un acto vigente que decretaba el cese al fuego bilateral, no lo podían hacer.



Era el momento para apreciar la importancia de tener un jurista de la talla de Iván Velásquez en Mindefensa. Sin embargo, la fórmula que utilizó para resolver el problema jurídico, político y operacional que se creó con los decretos de cese del fuego antes que despejar el camino, lo complicó más.

Para comenzar, un acto jurídico ordena suspender una situación creada por otro decreto, cuando esta última efectivamente se produce en su totalidad o al menos parcialmente. ¿Acaso el Eln no fue claro en decir no solo que no se sumaba al cese del fuego bilateral anunciado por el Presidente porque “aún no existe ningún acuerdo en esa materia”, y que tampoco aceptaba “como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno”?

En derecho como en política, el concepto ‘bilateral’ se define como un “contrato que impone obligaciones reciprocas entre las partes”. Si una de las partes no suscribe el contrato, ¿qué sentido tiene ordenar su suspensión? Mucho más en el caso del Eln. ¿No entienden las consecuencias políticas que puede tener para la negociación el pretender “ferrocarrilear” a esa organización guerrillera en la mesa de negociación? ¿No se han dado cuenta que, en la historia de Colombia, no hay nadie como el Eln que le haya dado tanta importancia a las condiciones de paridad y reciprocidad en una negociación política con el Gobierno? Debían consultar al jefe del equipo negociador de Petro. Él sí entiende lo que significa que los elenos insistan en la paridad en las negociaciones y la reciprocidad en el respeto a las decisiones que se acuerdan en la mesa. Para ellos esa doble condición es punto de honor.

Ahora, desde el punto de vista operacional, se entiende que el cese al fuego bilateral busque “suspender la afectación humanitaria de la población en general y en particular de las comunidades étnico-territoriales y campesinas y a la Nación, suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la Fuerza Pública y el Eln”. Pero esa condición solo se logra en el proceso mismo en la mesa de negociación. La razón es simple. Se necesita delimitar las áreas geográficas en que se van a ubicar las unidades armadas; establecer los mecanismos de seguimiento y control al cese; y definir los protocolos para las veedurías que organizaciones nacionales e internacionales van a efectuar sobre el respeto al acuerdo.

Si querían resolver el problema, lo hicieron de la peor manera. Cuando se expide un acto basado en una mentira o una ficción que no corresponde a la realidad se incurre en “falsa motivación”. Para evitar que se caiga en la Corte, el gobierno debía derogar el decreto. Dejarlo sin piso, en lugar de pronunciarse sobre la permanencia del hecho que decretó. Suspender un acuerdo que nunca existió, no sólo lo mantiene vivo como hecho jurídico, sino que desde el punto de vista operacional militares y policías podrán actuar “hasta tanto sean aprobados los protocolos que se suscriban entre el Gobierno nacional y el Eln en el marco del Decreto 2657 de 2022 y en desarrollo de la Mesa de Dialogo”.

No quisiera pensar que en lugar de un error, estamos ante un ‘mico’ innecesario que por mantener un acuerdo que no existió, deja expuesta a la paz total a una decisión que van a tomar los jueces y no el ejecutivo. ¿Cuándo entenderán que son gobierno y no oposición? ¿Y qué militares y policías están a su servicio y no para combatirlos?

PEDRO MEDELLÍN

Profesor titular Facultad de Ingeniería Universidad Nacional

