Entre un Gobierno sin territorio, y una democracia sin ciudadanos

A estas alturas, la discusión de las reformas del gobierno Petro parece insustancial. ¿A quién, en Buenaventura, le preocupa la suerte de la reforma laboral cuando grupos armados ilegales se están disputando a muerte el control del territorio? O en Cúcuta, ¿a quién le importa el futuro de la reforma de la salud cuando el Eln en la celebración (¿conmemoración?) de su aniversario 59 deja en el centro comercial Jardín Plaza y en la zona rural sendos cilindros de gas que por la tradición de ‘cilindros bomba’ aterrorizan a los pobladores? O en Bogotá, ¿a cuántos de los vecinos sometidos al terror del ‘Tren de Aragua’ les inquieta que la agenda de reformas no avance? Lo mismo que en Medellín, a los miles de hogares y negocios que deben pagar a diario la vacuna que les exigen los violentos. ¿Será que en Sincelejo los dueños de los 300 locales que han tenido que cerrar porque no resisten más las extorsiones, y en Barranquilla los de las 200 tiendas cerradas por la misma razón, están intranquilos porque el gobierno Petro no logra recomponer la coalición en el Congreso?



¿Qué estarán pensando los habitantes de Morales (Bolívar), donde se encontró un taller artesanal de explosivos con 220 minas antipersonas y 15 granadas hechizas del frente José Solano del Eln; o las comunidades en Sipí (Chocó), cuyo desplazamiento aumenta a diario por los enfrentamientos armados entre las disidencias de las Farc y el Eln; o los vecinos de Segovia (Antioquia) acosados por los retenes ilegales en la zona rural del municipio; o en Puerto Libertador (Córdoba), donde fue asesinado un líder campesino, al parecer por el ‘clan del Golfo’; o en Guachené (Cauca), donde los enfrentamientos entre los militares y las disidencias de las Farc mantienen confinada a la población; o en Villa de Leyva (Boyacá), donde ya se están distribuyendo panfletos amenazantes de las disidencias de las Farc exigiendo el pago de extorsiones?

El problema está llegando a niveles tales que vale la pena preguntarse: ¿acaso la obligación del Estado no es la de garantizar eso que Hannah Arendt llamaba “el derecho a tener derechos”? Viendo lo que sucede en más de la mitad del país, ¿a qué clase de ciudadanía está protegiendo este gobierno? ¿Cuáles son los derechos fundamentales que están haciendo valer? ¿De qué ciudadanos estamos hablando, cuando vemos que se trata de poblaciones enteras que, si no están siendo extorsionadas, están siendo desplazadas o confinadas por el fuego cruzado de grupos ilegales que se disputan el control de cada vez más territorios?

Antes era por la evidente incapacidad de los gobiernos para llegar al territorio. Ahora es por el cese del fuego por lo que el Gobierno está permitiendo que la condición ciudadana que se debe garantizar a los individuos sea arrebatada por un orden de violencia en el que, como diría Alexander en su libro Ciudadanos (2022), “unos pocos se atrincheran en sus fueros y en sus armas para hacer valer los poderes y estructuras ilegales que los sostienen”.

Es la dura realidad que emerge como contraparte del hecho concreto de ser un gobierno sin territorio. Tanto que la presencia del Presidente y sus ministros es apenas un evento más que, como en La Guajira, ni siquiera produce esperanza entre los pobladores. Saben que, en cuanto las lujosas Toyotas que transportan a los altos funcionarios regresen a Bogotá, los que controlan el territorio vuelven a gobernar lo que “les pertenece” y a asegurarse de que sus órdenes se cumplan al pie de la letra. ¿Que el problema del agua se va a solucionar con un instituto del agua? ¿Están hablando en serio?

El Gobierno Nacional cree que con la declaratoria del estado de emergencia para La Guajira se van a comenzar a resolver los problemas de un territorio que ni siquiera controla. Es la realidad del primer año del gobierno Petro. Un régimen de cambios virtuales que se mueve entre un gobierno que no tiene territorio en el que se concreten sus reformas y una democracia que quiere consolidar, pero sin ciudadanías que se puedan ejercer.

PEDRO MEDELLÍN

* Profesor Titular, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional

