Entre belicosos e intrascendentes

Que paradoja. Mientras más dura es la crisis del presidencialismo centralista, mayor es el optimismo y la confianza en el futuro que tiene la gente en los territorios. Vivimos dos países distintos, dos realidades diferentes. En uno, las instituciones del poder central que sostienen al país político se caen a pedazos; en el otro, las de la democracia local que soportan al país real se consolidan.



Es el drama del gobierno Petro. Que no sólo no logra forjar un ambiente de optimismo más ahora que no puede ocultar las disputas entre sus ministros, ni su incapacidad para atender las emergencias que se presentan o para cumplir con las inversiones prometidas. También debe constatar cómo en los municipios y departamentos, la gente está cada vez más satisfecha y confiada en la labor de sus alcaldes y gobernadores. Reconocen su esfuerzo por atender las emergencias, recuperar el terreno perdido en manos de la delincuencia, solucionar los problemas de los servicios públicos, y reconstruir el tejido social desgarrado por el conflicto y el centralismo. Tanto es así, que los grupos armados están comenzando a buscar a los alcaldes y gobernadores para hacer con ellos su propia negociación de “paz territorial”.

No de otra manera se explica por qué mientras en Bogotá los enfrentamientos del presidente con el fiscal (que, sin ser su deber, le dio por ocupar el vacío dejado por la oposición política) y con la procuradora llegan al extremo de plantear una “ruptura institucional”, en los municipios y departamentos la gente no se muestra preocupada.

El gobierno nacional, no ha entendido (ni ha querido entender) la importancia de trabajar con los gobiernos territoriales, ni ha percibido los rendimientos políticos (y si quiere electorales) que semejante alianza le puede traer al futuro. Por el contrario, el presidente ha optado por un discurso excluyente y confrontacional. Primero, al convocar solo a los mandatarios de elección popular que considera de su cuadra política; luego, al señalar a los alcaldes como culpables de no haber respondido adecuadamente en la atención de los incendios; y finalmente, al pretender dejar sin recursos de contrapartida de la nación para los proyectos que ya se venían ejecutando en los territorios (especialmente en vías e infraestructura) para privilegiar sus compromisos electorales, sin importar las consecuencias.

Por esa incomprensión, no resultaría extraño que prefiriera que en los anexos del decreto de liquidación del presupuesto no aparezca el dinero comprometido para financiar la primera línea de metro de Bogotá (porque lo puede interpretar como una victoria de Peñalosa o Claudia López), o que tampoco haya sacado a la ministra del deporte por haber perdido la sede de los Panamericanos en Barranquilla (pues, como dirían algunos, al fin y al cabo dejó a los Char sin una fuente de poder político y económico para 2027).

Las jornadas del “Gobierno con el Pueblo” que durante cinco días llevan al gobierno nacional en pleno a una región, es el ejemplo de hasta dónde ha llegado el poder personalizado del Presidente. Si bien abre espacios de esperanza de futuro a las comunidades, pero cuando plantea (como lo hizo en el litoral pacifico) la posibilidad de “consensuar con ellas la posibilidad de avanzar en grandes obras de infraestructura como, un canal interoceánico, una hidroeléctrica y un puerto de aguas profundas”, todo se torna en demagogia. No de otra manera se puede valorar que ese ofrecimiento venga de un gobierno que ni siquiera tiene capacidad para apagar un incendio.

Semejantes ejercicios sólo profundizarán la fractura entre un país en donde el Presidente y el Fiscal se acusan mutuamente y convocan a sus seguidores para que se movilicen en su defensa; y otro país en el que nadie los escucha, incluso en el que parecen condenados a la intrascendencia, pues nadie se va a movilizar para defenderlos, a no ser que paguen algún dinero por ir a la marcha.

PEDRO MEDELLÍN

*Profesor titular facultad de Ingeniería, Universidad Nacional

