En Colombia se vive en los límites de la ley. Los funcionarios públicos por elección popular terminan en problemas judiciales cuando creen que la ley es un obstáculo a sus iniciativas y compromisos, y que la condición de haber sido elegidos por el pueblo les confiere el poder o los faculta para interpretar libremente las normas y darles aplicación como consideren conveniente. Es lo que, una y otra vez, ocurrió durante la alcaldía de Petro. La contratación de la máquina tapahuecos, la creación de la empresa Aguas de Bogotá, la compra de las motos eléctricas para la Policía de Bogotá, la adquisición de los camiones de la basura, o el pago a los recicladores sin importar lo que dijera la normativa vigente, son algunos de los ejemplos con los que se buscó acomodar la ley a las iniciativas del gobernante y no las iniciativas de este a lo que establece la ley.



Al parecer, el ahora presidente electo mantiene intacta su convicción: si la ley es un obstáculo a las iniciativas del Gobierno, pues hay que “adecuar” la ley a sus decisiones. Para comenzar, pedir al Fiscal General que libere a los jóvenes detenidos, por encima de las decisiones de los jueces que fueron quienes ordenaron las capturas, manda un mensaje equivoco a los ciudadanos. Más cuando entre los detenidos hay 121 por actos de terrorismo, 23 por homicidio y 21 por concierto para delinquir, entre otros. Son delitos que están en el Código Penal y aunque deben ser vencidos en juicio, para los que resulten culpables no se pueden perdonar semejantes conductas. Menos por razones políticas. Es grave que, por el compromiso de Petro, la coalición de gobierno esté buscando cómo torcer el cuello a la ley penal para cumplir un compromiso político, sin importar la gravedad de los cargos de los detenidos.

Pero en donde más riesgosa será esta práctica gubernamental será en el proyecto de “paz total”. Si la ley obstaculiza los acuerdos con el Eln, las disidencias de las Farc, el ‘clan del Golfo’ y todas las demás organizaciones ilegales que se quieran sumar al acuerdo en busca de liberarse de la cárcel, pues el Gobierno torcerá la ley cuanto sea necesario para lograr la firma de los acuerdos. Es cierto que para llegar a la paz se debe sacrificar un poco de justicia. Pero no toda la justicia.



El problema está en que ese tipo de actuaciones hace más fuerte la creencia social de que cumplir con la ley no solo no es necesario, sino que, además, puede resultar beneficioso para quien lo haga. Y sin una ley que sea acatada, no hay justicia que valga. Y sin justicia, no hay orden político, económico, social o institucional que se mantenga. Los gobiernos no pueden trazar líneas que desborden el Poder Judicial.



No por otra razón, desde el Medioevo los pensadores del “ideal de gobierno republicano”, recogidos por Quentin Skinner en su libro El artista y la filosofía política (2009), insisten en que la primera condición para mantener la paz es hacer cumplir las leyes. “De todos los enemigos de la paz, la más evidente es la guerra. Pero la más insidiosa es la discordia (o desunión cívica)”... “de las formas que puede tomar la discordia cívica”..., “la primera consiste en la mera y simple infracción de las leyes”.



Petro no puede desconocer la máxima de la política: “Los Estados y los regímenes políticos resisten los gobiernos ineptos y a los inmorales, incluso también sobreviven a los parlamentos corruptos o incompetentes. Solo es cuestión de tiempo. Esperar a que “terminen su periodo” y que quienes los sucedan hagan las rectificaciones del caso. Todos están convencidos de que nadie lo podrá hacer peor”... “Pero lo único que ningún Estado, ni ningún régimen político, puede resistir es la quiebra o el desmantelamiento de la justicia. Aquí no se puede esperar nada. No hay ningún margen de maniobra. Sin justicia, sin reglas de juego acatadas y ejercidas, ningún Estado, ni ningún régimen político, podrá sobrevivir. Sin leyes que se apliquen ni jueces que las hagan valer, solo reinarán la fuerza y la anarquía. No se puede vivir en los límites de la ley".

PEDRO MEDELLÍN

