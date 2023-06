¿En las urnas o por las armas?

La pugnacidad está llegando a límites jamás imaginados. Como si se tratara del más fiero activista de izquierda o de derecha, desde los más altos dirigentes políticos hasta los militantes rasos no pierden la más mínima oportunidad para descargar toda clase de señalamientos y acusaciones contra aquel que simboliza o sintetiza a su enemigo. Y luego, orgullosos, publican el “trino” o suben el video a las redes desatando un “hilo” de comentarios que premian la actitud “valerosa” del acusador. No importa si la víctima o el victimario es Petro o Bolívar, o si es Uribe o Cabal. Cada uno simboliza una causa que es cuestionada por sus contradictores y por la que les desean la peor de las suertes.



Hemos llegado a un punto en que no importa el daño que se produzca, sino la fiereza con la que se proceda. Nunca más cierto el precepto de Clausewitz de que “la guerra es la continuación de la política por otros medios”. Por ese camino estamos transitando. La tensión amigo/enemigo se ha convertido en el principal mediador de las relaciones de poder y las estructuras políticas en el país. Está copando todos los ámbitos de la deliberación pública y la vida en sociedad, incluso está definiendo los campos de interacción social y colectiva. No importa si es de izquierda o de derecha.

El problema no está solo en la forma como gobiernistas y opositores han internalizado ese sentimiento de ‘estar en guerra’, sino en la manera como están institucionalizando esta forma de hacer política. Los discursos oficiales o los comunicados públicos, sean de uno u otro origen, se han convertido en armas para agredir al contrario, degradar su condición, o despreciar sus acciones. El que no está conmigo está contra mí, repiten unos y otros, como un acto que simboliza el deseo por descargar su rabia en aquellos que torpedean sus iniciativas de gobierno o agreden sus actuaciones como oposición. Es la forma soterrada en la que, unos y otros, convierten la política en “un acto de fuerza para imponer su voluntad al adversario”, que es la manera como Clausewitz definió la guerra.

El asunto se agrava cuando uno de los más activos contendientes en el camino a la guerra es el propio presidente de la república. Mucho más en un país acostumbrado a ver que eran los escuderos del primer mandatario los que asumían la defensa del gobierno o el ataque a la oposición. Ver ahora a Petro en “primera línea” defendiendo a los suyos y atacando a sus contrarios, sin ninguna consideración política o limitación institucional, hace mucho más complejo el estado de crispación que vive el país.

Petro no parece entender lo que significa haber ganado en las urnas y no con las armas. Que fueron los votos de los ciudadanos, y no las balas, quienes lo eligieron como el “presidente de los colombianos”. Que lo pusieron al frente de un gobierno democrático, no como el conductor de un ejército que debe defender a sangre y fuego el poder del Estado que le ha sido confiado. Que esa condición de ser “democráticamente electo” lo obliga a respetar la división de poderes y a hacer todo para que prevalezcan los derechos políticos y las libertades públicas de los ciudadanos, y entender que gobierna para todos los colombianos.

Aun cuando a veces tenga razón por la forma como lo tratan los opositores, el primer mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, no puede dejarse cooptar por el fragor de la guerra. Es el máximo jefe y, como tal, es quien tiene que hacer el mayor sacrificio y al que le toca trazar el camino. Y eso implica que abandone esa convicción de que su principal batalla está en rasgar los frágiles tejidos que quedan de cohesión social del capitalismo, profundizando el odio entre las clases y las personas, para luego amenazar que va a sacar ese odio a las calles para que sean los más pobres los que les cobren a los más ricos.

La paz total no es solamente con las organizaciones armadas ilegales. Es también con la sociedad, que no puede estar ante las disyuntiva de que su futuro se defina en las urnas o con las armas. Es el único juego que no se puede jugar.

PEDRO MEDELLÍN

* Profesor titular Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional

