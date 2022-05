De todos los candidatos, Gustavo Petro es el que más experiencia tiene en campañas presidenciales. Con esta completa su cuarto intento. Esos 16 años le debieron dar la experiencia y el conocimiento para saber, mejor que nadie, que ese cuento de que el Gobierno iba a suspender las elecciones no solo era un imposible político, jurídico e institucional. Que no había ninguna prueba, ni siquiera la más leve evidencia de que eso estaba por ocurrir. También esos años le debieron dar la capacidad para evaluar el riesgo que implicaba salir a alertar sobre una suspensión de las elecciones, sin tener los elementos de juicio suficientes y más en un ambiente electoral que ya estaba muy crispado.



Si un hecho de tal naturaleza es cierto, pues que lo denuncie. Pero después de haber evaluado muy bien las pruebas que permitan semejante afirmación. Y no se puede salir por la vía facilista, como lo hizo en el debate organizado por EL TIEMPO y Semana cuando le preguntan de dónde sacó esa información, de responder que provino “de un asesor de otra campaña”. Y, para dar validez al chisme, lo asocia con una supuesta decisión de la Procuradora de “sacar” al registrador de su cargo. Y que esa decisión “iba a dejar sin cabeza institucional a las elecciones”.



El candidato del Pacto Histórico debería saber muy bien que el papel del registrador no es otro que verificar que todo esté listo para que se realicen las elecciones (que los delegados estén, que las mesas estén listas para la votación, etc.). Su labor no es otra que la de supervisar el cumplimiento del contrato de la firma Disproel, que es la encargada desde la impresión de los tarjetones, la instalación de las mesas y toda la logística para la votación hasta entregar la información electoral reportada en el preconteo al centro de cómputo para que de allí se inicie el escrutinio a cargo de los jueces. Petro sabe que aun si el registrador fuera suspendido la noche anterior, ese papel lo podría cumplir cualquier persona de su equipo que fuera encargada por las autoridades para asumir las funciones.



¿Qué es lo que buscaba Petro con semejante declaración? ¿Agitar aún más el ambiente de tensión y conflicto que se vive en las elecciones? ¿Dejar el terreno preparado para que, en caso de que pierda las elecciones, la gente reaccione y salga a la calle a incendiar lo que encuentra a su paso? Nadie se puede dar ese lujo.

La tarea del gobernante exige de tal grado de responsabilidad que les dé a los electores no solo la certeza de que va a cumplir sus obligaciones, sino que también va a ser cuidadoso con lo que diga. FACEBOOK

No es la primera vez que el candidato del Pacto Histórico sirve de amplificador a las más absurdas y temerarias tesis conspirativas. Solo que esta vez tiene posibilidades reales de ser electo como presidente de los colombianos. Y esa condición lo obliga más a ser mucho más cuidadoso y responsable con lo que hace y con lo que dice.



Un candidato presidencial puede decir cualquier cosa y hacer lo que se le ocurra con tal de llamar la atención de los electores. Pero un candidato con opción real de ser elegido tiene límites. Sus afirmaciones, sus actuaciones, su forma de vestir, de expresarse deben comenzar a reflejar esa posibilidad real que tiene de ser el escogido por los votantes.



La tarea del gobernante, como ninguna otra, exige de tal grado de responsabilidad que les dé a los electores no solo la certeza de que va a cumplir con sus obligaciones, sino que también va a ser cuidadoso con lo que diga, haga o deje de hacer. Y que ha de tener el juicio reflexivo que le permita sopesar muy bien sus decisiones y el equilibrio emocional para impedir que se deje sacar de sus cabales. Y eso debe ser evidente desde ya.



La sociedad colombiana está viviendo una grave crispación política y social. El descontento frente a los políticos ha puesto al país ante la perspectiva de un volcán cuya erupción se puede producir en cualquier momento. Pero ese volcán no puede ser quien está compitiendo (con opción real) para ser el presidente de los colombianos.

Petro ya vivió la experiencia de cómo la explosión social, que en principio él mismo animó, se puede volver en su contra. Que no se repita lo que le ocurrió en noviembre de 2019, cuando fue por lana y salió trasquilado.

PEDRO MEDELLÍN

