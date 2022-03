El último Congreso

El Congreso que se elegirá el próximo domingo será el último bicameral, escogido por clientelas y maquinarias políticas, y regido por los negociados y los escándalos de corrupción. Basta ver el origen y la composición de las listas que aspiran a Senado y Cámara para anticipar cuál será el destino de las próximas legislaturas.



Con poquísimas excepciones, los votantes tendrán que escoger entre movimientos y partidos ya sin ideología, desprovistos de proyecto político y sin liderazgo. Con más cosas que esconder que realizaciones que mostrar. Son organizaciones sin una dirigencia de trayectoria que, en sí misma, encarne los valores de la política e infunda respeto. Y sin una militancia que esté vinculada más allá de un sistema de favores que les permite a sus más cercanos algún trabajo o ingreso ocasional. Ya no tienen centros de estudio, relaciones internacionales, ni programas de formación política. Nada.



De allí apenas salen algunos buenos candidatos. La mayoría provienen de esos ‘liderazgos’ heredados o entregados a cambio de algún silencio o un favor político. No llegan allí por su formación o desempeño político. No. Llegan por ser hijos, amigos o íntimos del dueño de la organización. Es el Congreso que debieron enfrentar Antanas Mockus y tantos otros que llegaron con ganas de trabajar por el país, pero muy rápidamente entendieron que no había nada que hacer.



Muy lejos están las épocas en que el Congreso estaba integrado por grandes pensadores y oradores que, además de las ideas, tenían en su formación política y en la riqueza de su vocabulario la más potente de sus armas para el debate franco y abierto. Y los partidos políticos, con todas sus limitaciones, eran partidos de verdad.

Fue gracias al liberal Julio César Turbay Ayala en los años 70 y 80 que, con su “política de los directorios”, se terminó de institucionalizar el Congreso como el espacio “natural” para la clientela. Y se generalizó la idea de que el Congreso era el lugar al que cualquiera (sin ninguna carrera de política o de ningún otro tipo) podía llegar a montar su microempresa como senador o representante. Como ahora.

Pero los congresistas no han llegado solos a semejante precipicio. Ahí también hay varios responsables:



1) La larga fila de herederos de la política de Turbay, que creyeron que gobernar era “hacer” leyes, pero que para ello había que hacer “política”, y su política no era otra cosa que entregar cargos públicos y contratos a cambio de la aprobación de sus proyectos de ley;



2) Los dirigentes partidistas que poco a poco se fueron dejando tentar por la facilidad electoral de financiar las campañas con dineros ilegales (por corrupción o de rentas mafiosas), y luego se fueron dejando desplazar por los liderazgos de nuevo cuño clientelar;



3) Las altas cortes, que no supieron reaccionar a tiempo para impedir la llegada y consolidación de verdaderos clanes de corruptos en el Congreso. Y antes por el contrario terminó desactivada (y en algunos casos cooptada) por los propios corruptos. Y finalmente,



4) Los propios electores que se convirtieron en máquinas de extorsionistas de los políticos a los cuales no reciben en sus barrios si no llevan dinero efectivo en sus bolsillos y si no les cumplen los compromisos hechos, sin importarles si esos políticos, a cambio de favores a sus hijos, se enriquecen con el dinero de todos.



Pero digo que, por fortuna, este será el último Congreso de una época dura y difícil de la historia republicana. La verdad cruda y compleja es que el sistema político y electoral está tan desestructurado y corrompido que, gane quien gane la presidencia, va a tener que impulsar una reforma tan de fondo que removerá tanto las bases institucionales, que prácticamente será una refundación constitucional.



De allí la importancia de que el Presidente electo sea alguien en quien podamos confiar las llaves de nuestra casa, la formación de nuestros hijos, o el rediseño de las instituciones de la República. Porque la reforma será algo que no podemos evitar.

PEDRO MEDELLÍN

