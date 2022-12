Mermelada con sabor amargo

Otro escándalo de corrupción que se destapa. De nuevo, un medio de comunicación denuncia el hallazgo en una entidad pública de “contratos tramposos, estafas, venta de servicios y hasta nóminas paralelas con funcionarios fantasma que solo aparecen para cobrar los sueldos”. Otra vez están comprometidos “cargos directivos, contratistas, funcionarios en las regionales, controladores y hasta bomberos”. Y una vez más, todo ocurrió “en un círculo de complicidad e impunidad expuesta con cientos de documentos, soportes y correos llenos de advertencias por el voraz apetito por quedarse con el dinero público”.



Esta vez la entidad es la Aerocivil. Pero los mismos enunciados periodísticos se habían utilizado para denunciar los $ 500.000 millones que se habrían entregado por coimas en los Ocad Paz; o los $ 70.000 millones perdidos por la entrega del anticipo del contrato con la firma Centros Poblados, o la todavía no bien establecida cifra que se habría movido en el caso Odebrecht, o la que se habrían robado en Electricaribe, el Sena, o el programa de educación escolar (PAE). Y antes habían servido para descubrir la larga lista de carteles que, comenzando por el ‘cartel de la toga’, siguió a la chatarrización, las regalías, el “volteo de tierras” o la salud (como en los casos de la hemofilia y el VIH), o para destapar el sinnúmero de carruseles, como el de la calle 26, que han hecho que hoy no se sepa cuántos billones de pesos están en riesgo por la corrupción o cuántas reformas tributarias se han ido por el sifón de los billones que ya se han reconocido que jamás se podrán recuperar. Pareciera que se trata de una cadena de corruptos que se ha tomado la política para hacer de las suyas en la administración pública y que, no obstante los controles establecido por las instancias respectivas, el Estado ya no puede contener o combatir.

Pero el problema tiene más fondo. Es la consecuencia de un régimen presidencial vetusto, ineficiente y que se sostiene gracias al clientelismo y la corrupción electoral. Es decir, que solo puede recurrir al intercambio de favores si quiere llegar a acuerdos políticos que le garanticen una cierta gobernabilidad, que no es otra cosa que una mayoría parlamentaria que le apruebe sus proyectos en el Congreso o no se caigan sus reformas en las cortes. Por eso tiene que entregar importantes porciones de la administración pública a aquellos poderes políticos parlamentarios, territoriales y judiciales, si es que quiere obtener algún resultado.

Es una realidad que no se puede negar. Con muy contadas excepciones, es con el aval del poder presidencial o de su entorno más inmediato que (a solicitud de los jefes partidistas, interesados o amigos del Presidente) han llegado a los altos cargos de dirección de las entidades públicas que están bajo la lupa de la corrupción, las personas que (también con notables excepciones) cuando no han ido a buscar sus propias rentas han asumido sus cargos para poner las entidades al servicio del poder burocrático o económico de su jefe político o su caudal electoral. Es por esa vía que no solo se han gestado “contratos tramposos, estafas, venta de servicios y hasta nóminas paralelas con funcionarios fantasma que solo aparecen para cobrar los sueldos”, sino también que se han nutrido o mantenido incólumes los nexos con las mafias, o las prácticas ilegales que durante años han dado lugar a verdaderas organizaciones criminales.

Es la realidad que hace del poder presidencial un aparato político tan precario que ni siquiera es capaz de articular un interés común; donde todo lo tiene que negociar para destrabar la coyuntura, pero quedando sin capacidad para resolver los problemas de fondo. Es la corrupción que descompone los mecanismos de dirección y regulación política, degrada los partidos, contamina las mediaciones políticas, convierte al Presidente en un monarca encadenado, y hace que el Estado quede expuesto al desorden y la confusión. Es el amargo sabor que deja la mermelada, cuando pasa el tiempo.

