El principio del fin

La crisis de la salud ha llegado al punto en que las cosas se resuelven o se resuelven. Una decisión tomada por tres importantes empresas promotoras de salud (EPS) del país ha precipitado la situación. Una carta al ministro de Salud en la que, más que alertar sobre su viabilidad financiera, le anuncian al Gobierno que “si no se toman ‘las medidas pertinentes’, sería difícil prestar los servicios de salud y no verán posible avanzar con sus operaciones más allá de septiembre de 2023”. Es decir, que tienen combustible para operar 37 días y, de allí en adelante están listos para salir del negocio.



(También le puede interesar: ¡Se le apareció la Virgen!)

En principio, el Gobierno no entendió el alcance. Mientras que el ministro Guillermo Jaramillo insistió en que “la salud no es un negocio” e instó a las EPS a llegar a un acuerdo por los colombianos, el presidente Petro fue más allá acusando a estas empresas de mentir. “Han informado tres EPS que tienen problemas de liquidez porque la Adres no les paga. Eso no es cierto”. Luego de presentar las medidas para mejorar el balance económico de la salud, cuestionó por qué, aunque se les paga puntualmente, no corrigen las irregularidades en la atención.

Pero la carta iba más allá. Lo grave es que otras EPS (en igual o peor situación) esperaban para decir que igualmente estaban listas para entregar sus clientes a quien el Gobierno les ordenara. El sistema se vio en una fragilidad tal que si la salida de dos o más de estas EPS se produce, el servicio de salud podría colapsar. Y allí los perjudicados serán los más pobres.

Salir del problema exige una acción concertada de todos los actores del sistema. Cambiar las estructuras de poder (privadas por públicas) no resuelve nada. FACEBOOK

TWITTER

El Gobierno tiene que entender que no es un problema de iliquidez. Es de financiamiento del sistema, que llegó a un punto tal que los $ 2 billones que se adicionan al presupuesto no alcanzan para cubrir el déficit de $ 10,4 billones en que estaba desfinanciado. Los faltantes para cubrir los dineros requeridos para el sistema de aseguramiento (plan de beneficios, PBS), para los procedimientos y medicamentos no incluidos en el PBS, y para otras deudas (como recobros, licencias, entre otros) tienen al sistema desfinanciado y obligan a las empresas a financiar con sus propios recursos la operación del sistema, mientras el Estado cubre sus obligaciones.

Un ejemplo interesante lo proporciona Nueva EPS, que, no obstante ser la empresa más grande del país y con presencia en 1.117 municipios, no se salva de los problemas del sector. El año pasado obtuvo apenas $ 10.000 millones de utilidad neta sobre una operación de $ 14 billones, y se espera que para este año tenga ese valor sea negativo. La situación de las demás empresas no será distinta.

El problema de financiamiento es tal que los dueños de la Nueva EPS (Minhacienda y las cajas de compensación) han tenido que capitalizar en más de $ 480.000 millones de pesos para consolidar patrimonialmente la empresa, tal como lo exige la ley. Pero sin excedentes a los que recurrir, los accionistas tienen que financiar la capitalización con su dinero. Los gastos de operación que les exigen asuntos como desplazamientos, o atención de pacientes crónicos, llevan al límite los recursos de la entidad. En la medida en que los ingresos se retrasen o no resulten suficientes para cubrir los gastos, las empresas tienen que echar mano de la caja disponible y si esta no alcanza, tienen que recortar los gastos (que en términos reales significa reducir los servicios), y si no, lo último es echar mano de los recursos del patrimonio.

El problema del financiamiento de la salud no solo es de Colombia. Los mayores gastos asociados al cubrimiento de los costos que exige el envejecimiento de la población, incorporación de nueva tecnología, el aumento de los recursos humanos involucrados en la atención, los desplazamientos o los medicamentos, se constituyen en factores que presionan las finanzas de todos los países y ponen a los gobiernos ante la presión de encontrar fuentes de financiamiento. Salir del problema exige una acción concertada de todos los actores del sistema. Cambiar las estructuras de poder (privadas por públicas) no resuelve nada.

PEDRO MEDELLÍN

* Profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional

(Lea todas las columnas de Pedro Medellín en EL TIEMPO, aquí)