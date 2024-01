El presidencialismo centralista ha fracasado

Qué paradoja. La que era una mala noticia para Barranquilla y para los colombianos, la pérdida de la sede de los Panamericanos 2027, se convirtió en el gran mensaje de cambio para el país: el presidencialismo centralista que nos gobierna desde 1886 ha llegado a su fin. No es posible una muestra de mayor quiebra institucional. El incumplimiento de una obligación contractual del Estado, por el gobierno Petro, les hizo entender a todos el fin de ese modelo que había concentrado en el poder presidencial las competencias y funciones que rigen el curso de la función pública, y en la persona del Presidente las redes de negociación y presión política que determinan las asignaciones de recursos, los nombramientos y la composición de las cortes, los organismos independientes y las entidades de control. Ya no va más.



No se trata de una quiebra repentina. Se ha gestado de tiempo atrás. Desde los consejos comunales y la reelección presidencial en el gobierno de Uribe, que desinstitucionalizó el sistema de relaciones gubernamentales y fracturó las bases que sostienen el equilibrio de poderes, pasando por la negociación de La Habana con las Farc en el gobierno Santos, que, al utilizar el poder presidencial para viabilizar el uso de mecanismos como el fast track o desconocer los resultados del referendo, dinamita el sistema de pesos y contrapesos que sostiene la democracia, hasta llegar a la consolidación del poder parlamentario en la presidencia de Duque como el intermediario privilegiado de poder entre el Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales. Todo terminó destrozando el presidencialismo centralista.

Petro recibió una presidencia que estaba haciendo agua por todos los costados. La incompetencia de su equipo de ministros hizo que, estando al borde del precipicio institucional, diera el gran paso adelante. La caída fue tan rápida como la cadena de equivocaciones en que incurrió. Lo peor es que no solo reprodujo las conductas del presidente omnipotente (en que sus ya antecesores habían incurrido), sino que, creyendo que su poder presidencial estaba intacto, quiso imponer su voluntad sobre los gobiernos territoriales. Y ahí fracasó.

La primera señal concreta la tuvo con el metro de Bogotá. Argumentado las virtudes del metro subterráneo para la ciudad, emprendió la tarea de presionar los “ajustes” en los estudios y el contrato que produjeran las modificaciones que buscaba. Estaba tan convencido de su poder que no solo ofreció que financiaba el 100 % del proyecto, sino que también viajó a China para “negociar” con los empresarios que habían ganado la licitación y estaban ejecutando el contrato. Los resultados no pudieron ser peores. Aparte de la imposibilidad de cambiar el contrato, el millón quinientos mil votos que eligen a Galán alcalde de Bogotá le dan el portazo definitivo que la iniciativa presidencial no esperaba.

Pero los reveses del Gobierno no paran con las elecciones de octubre. Cada vez son más visibles las dificultades del gobierno del cambio para que las iniciativas del Presidente y sus recursos lleguen a los territorios. Las universidades que había ofrecido o los programas de empleo prometidos no se concretan. Mucho menos las políticas que corrijan las enormes asimetrías (técnicas, administrativas y financieras), que viven los territorios. Mientras el poder presidencial más se muestra, su incapacidad para tramitar los problemas es mayor. Creyendo que es el único camino posible, el Gobierno Nacional sigue pasando por encima de alcaldes y gobernadores para llegarle a la gente en los territorios. Pero fracasa.

No hay duda. El de Petro sí va a ser el gobierno del cambio. Pero no el de las reformas del populismo progresista que están trabadas en el Congreso o que están en la cabeza del Presidente. Van a ser reformas mucho más democráticas y de mayor trascendencia que (esas sí) van a modificar la estructura del Estado, el régimen político y su régimen territorial. Ese sí será un cambio de verdad. Hay que apostarle.

PEDRO MEDELLÍN

*Profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional

