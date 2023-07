El nuevo impuesto para la ‘seguridad’

Imposible tomar en serio la propuesta. No solo porque revela la abdicación total del Estado ante el delito. También porque anuncia el nuevo impuesto que dentro de poco tendrán que pagar los colombianos, con el que se institucionaliza la extorsión como mecanismo de financiación a los ilegales. ¿Que los colombianos quieren tener más seguridad? Pues que paguen. O, ¿de dónde va a salir el billón doscientos mil millones anuales que va a costar el millón de pesos que cada mes se girará a los 100.000 jóvenes a los que, como dijo el presidente Petro, “les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia”?



(También le puede interesar: Entre un Gobierno sin territorio, y una democracia sin ciudadanos)

Por inaceptable que sea, la propuesta es el reconocimiento explícito de que el Estado no tiene ninguna capacidad para combatir el delito en cualquiera de sus formas. Que ni el Gobierno con su policía y sus fuerzas armadas, ni la justicia con sus mecanismos correctivos podrán evitar la acción de los delincuentes. El nuevo enfoque dice que si los ciudadanos quieren que haya más seguridad en las calles, la alternativa está en crear una especie de “subsidio” que incentive a los jóvenes para que se retiren de la delincuencia y se dediquen a cosas más productivas.

Pero aun si hiciéramos caso omiso de lo que significa que el Estado renuncie a combatir el delito, la tarea de entregar un subsidio para que los jóvenes se alejen del delito no es fácil. Sobre todo para un gobierno tan desorganizado e ineficiente. Pero supongamos que esta vez lo harán bien. Que para este programa estarán muy claros los objetivos y sus mecanismos de operación. Lo que se puede anticipar es que no será para los jóvenes que están en la cárcel cumpliendo una condena o que tengan un proceso judicial por la comisión de algunos de los delitos que se quieren evitar. El nuevo subsidio será para aquellos que están delinquiendo en las calles o están al borde de ser cooptados por la delincuencia. Sin embargo, aun suponiendo que muy pronto el Gobierno informará quiénes serán los “beneficiarios” del subsidio, donde se podrán inscribir para participar del programa, cuáles son los requisitos que deben cumplir, qué tareas van a realizar y cómo van a recibir mensualmente su dinero, el programa todavía no será viable.

Si el Gobierno quiere cumplir su promesas a los jóvenes de la primera línea, va a tener que quedar mal con alguien y dejar sin financiación otros programas ya previstos. FACEBOOK

TWITTER

La razón es simple: el Gobierno en realidad no tiene la capacidad administrativa ni financiera. No tiene los 1,2 billones de pesos que cuesta el programa, sin considerar los miles de millones que tendrá que gastar en burocracia para su funcionamiento ni los gastos adicionales que tendrán que hacer gobernaciones y alcaldías para que sea viable en los territorios.

En su comunicación del 10 de julio pasado, titulada ‘Llamado a la prudencia en el gasto para cumplir con la Regla Fiscal’, los expertos de ese organismo técnico adscrito a Minhacienda fueron explícitos al afirmar que “pese a que en los dos últimos años se aprobaron dos reformas que aumentan los ingresos en cerca de 4 puntos del PIB”… (POR TANTO SE)… “prevé que para 2024 habrá un deterioro tanto del déficit fiscal como de la deuda neta del Gobierno”.

Aunque reconozcan el esfuerzo por elaborar un marco fiscal de mediano plazo con supuestos realistas y consistentes, los expertos cuestionan que la programación fiscal no muestre “los probables gastos adicionales que resultarían de las propuestas de reforma del Gobierno Nacional”… (QUE)… “el país se ha quedado sin espacio para hacer política fiscal contra cíclica de manera prudente o para acomodar el mayor gasto público resultante de las reformas propuestas por el propio Gobierno”… (en consecuencia)... “la aprobación de dichas iniciativas requeriría la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos estructurales”.

Esto quiere decir que, si el Gobierno quiere cumplir su promesas a los jóvenes de la primera línea, va a tener que quedar mal con alguien y dejar sin financiación otros programas ya previstos o anunciar la creación del nuevo impuesto de la “seguridad”, que no será otra cosa que la institucionalización de la extorsión como fuente de financiación para los ilegales. Una alternativa que no resiste la más mínima revisión constitucional.

PEDRO MEDELLÍN

Profesor titular de la Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional

(Lea todas las columnas de Pedro Medellín en EL TIEMPO, aquí)