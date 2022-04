El honor militar y la ética de los civiles

Es un código tan valioso, tan relevante, que es uno de los principios sobre los que se erige la justicia transicional: “Todo aquel que tuvo el honor militar de combatir a otro en igualdad de condiciones, merece el perdón; pero todo aquel que usó la fuerza de sus armas para someter a un indefenso, merece castigo”. Es el valor supremo, que no sólo marca el hecho fundamental de que “incluso la guerra tiene límites”, sino también el que da pertinencia al propósito de llegar hasta el máximo responsable de la comisión de esos delitos, para que reciba el castigo que merece.



(También le puede interesar: Entonces, ¿no pasó nada?)

Por esa razón, al escuchar las intervenciones de los militares reconociendo su responsabilidad por la comisión de delitos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en civiles indefensos que fueron presentados como combatientes, como esta sucediendo en Ocaña en la Audiencia Pública de reconocimiento de responsabilidad y verdad conducida por la JEP, se comprende todo el alcance y la contribución de la justicia transicional para alcanzar la paz y, sobre todo, la importancia de la pena que debe pagar aquel que usando sus armas sometió a un indefenso. Aquí no hay perdón aceptable, ni amnistía posible. Eso no tiene discusión.



Pero el honor militar no sólo es un código para la guerra. También lo es para la civilidad. Los militares están para preservar el orden, la seguridad y la integridad de la República y sus ciudadanos. Así como los códigos del honor militar marcan los límites de la guerra, también debían marcar los límites del respeto que deben regir las relaciones entre civiles y militares. Mucho más cuando unos y otros tienen una investidura de poder conferida por la decisión de los ciudadanos o por las reglas de juego del Estado. Ni los civiles pueden utilizar a los militares para hacer política; ni los militares pueden ser partícipes de cualquier forma de deliberación política.

Así como los códigos del honor militar marcan los límites de la guerra, también debían marcar los límites del respeto que deben regir las relaciones entre civiles y militares. FACEBOOK

TWITTER

Por esa razón, no resulta aceptable que, sea cual fuere el escenario o el contexto en que se produjo, el senador y candidato presidencial Gustavo Petro, con ocasión del asesinato a seis soldados en Antioquia, haya señalado (sin especificar nombres) que, “mientras que los soldados son asesinados por el clan del golfo, algunos de los generales están en la nomina del clan”. ¿Qué sentido tenía hacer semejante afirmación? Si sabe que hay generales en la nómina, pues proceda en la denuncia ante la justicia. Es su obligación como servidor público. Y luego, ante la respuesta del comandante del ejercito, el candidato sale a decir en tono taimado que “Yo no he hablado del General Zapateiro, no sé por qué se siente aludido… se siente aludido y no sé por qué”.



Pareciera que Petro no es consciente de las posibilidades que tiene de llegar a ganar la presidencia de la República. Y que en esa condición, la contraparte institucional del honor militar es la ética civil. Y un servidor público civil no puede hacer esas afirmaciones generalistas de los militares. No sólo porque afectan el honor de las personas que sin estar involucradas, se pueden sentir agredidas por la calificación, sino también porque crea una fractura en su relación con una tropa que en unas semanas puede asumir como comandante supremo.



Pero así como los civiles tienen una línea que no deben cruzar y que en caso de conocer irregularidades o ilegalidades se debe recurrir ante las autoridades competentes, a los militares no les está permitido entrar en ese tipo de discusiones porque pueden estar cruzando la línea de la deliberación que marca el umbral de la intervención en política. Resulta comprensible que quiera salir a defender a su tropa, y que en nombre del honor militar de sus miembros, exija respeto. Pero para eso está el Ministro de Defensa. Y mucho menos el general tiene porque meterse con las bolsas de dinero. Ese es otro caso. Y les corresponde a los jueces juzgar o a los civiles cuestionar esas bolsas. Al general le está prohibido hablar de ese tema. Es difícil. Pero también una exigencia del honor militar.

PEDRO MEDELLÍN

(Lea todas las columnas de Pedro Medellín en EL TIEMPO, aquí)