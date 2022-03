El expresidente Vargas Lleras

Germán Vargas Lleras se ha preparado toda la vida para ser presidente de la República. La gente sabe eso. Tanto que las llamadas, públicas y privadas, para que se presente como candidato no paran, ni van a parar, por lo menos hasta el cierre de inscripciones. Vargas tendrá sus razones, que se deben respetar. Unos dicen que no se presenta porque no ha podido superar la derrota de hace 4 años. Otros insisten en que lo hace porque, como él mismo supone, encarna lo que los votantes no quieren. Es decir, que es heredero de una casta política, que es bogotano, que es político y tiene carácter. Y eso no es lo que quiere la gente. Para llegar a esa conclusión, seguro se apoya en algún estudio o encuesta que no conocemos. Lo cierto es que la gente no entiende por qué, justo cuando todas las condiciones están dadas para que gane la presidencia, Vargas se abstiene de entrar en la contienda electoral.



(También le puede interesar: ¿24 semanas?)



La confusión es comprensible. Vargas no ha renunciado a la política. Renunció a ser presidente, que era su gran proyecto, pero no ha dimitido a la actividad política ni a la conducción de su grupo político, ni siquiera a su participación como político en las elecciones. No lo digo solamente por las columnas que publica en este periódico, en las que permanentemente plantea temas y problemas de relevancia electoral. Lo escribo por las reuniones de “alto nivel” que dicen haber tenido con Vargas una larga lista de dirigentes partidistas, aspirantes a la presidencia de la República, o candidatos a Senado y Cámara en la próxima legislatura. Todos al salir reportan a los medios que en esas reuniones se “analizó la situación”, se “habló de posibles apoyos y acuerdos”, o se “recibieron importantes documentos y recomendaciones del doctor Vargas”.



El peso político y la influencia de Vargas han crecido tanto que podría decirse que, en estas elecciones, sin pasar por la presidencia, se ha convertido en expresidente. Hoy, Vargas habla (escribe) como expresidente, actúa como expresidente, se reúne como expresidente, opina como expresidente, recomienda como expresidente. No hay duda. Se volvió un expresidente.

La entrada de Vargas Lleras como candidato presidencial, además de enriquecer el debate, les puede ofrecer a los votantes una opción electoral viable en la política y sólida en lo programático. FACEBOOK

TWITTER

El salto es políticamente inteligente. Mantiene un gran poder político sin tener que someterse a los avatares de 1.460 días de presidencia en los que todo lo que sucede tiene que ver con él. Lo único que pierde es la pensión presidencial. Pero el resto de los beneficios se mantienen.



El problema está en que en un régimen presidencial que, como el colombiano, se cae a pedazos, el poder de los expresidentes no es otra cosa que el reflejo de cuán frágil ha llegado a ser el sistema político y del sistema de partidos. Una fragilidad en la que el poder del presidente es cada vez más un poder personal y cada vez menos un poder institucional. Tanto que pareciera extenderse. Transferirse más allá, de los periodos presidenciales. Pero eso, aparte de beneficiar a los expresidentes y su familia, no hace otra cosa que prolongar la agonía del presidencialismo.



La razón es simple. Ese poder no es real. Es virtual. El poder de los expresidentes es un referente importante en elecciones, pero los partidos o movimientos que dirigen, cuando van a votar, tienden a disgregarse en torno de los que están con el poder del presupuesto y los contratos, que para los beneficiarios de este régimen es el poder real y verdadero. Y ahí no cuentan los expresidentes.



La entrada de Vargas Lleras como candidato presidencial, además de enriquecer el debate, les puede ofrecer a los votantes una opción electoral viable en la política y sólida en lo programático. Sobre todo, en un escenario de turbulencias e incertidumbres que apenas arranca el próximo 13 de marzo, en el que nada está definido y nadie tiene el triunfo asegurado. Para alguien tan político, no ha debido ser una decisión fácil abandonar (o postergar) el sueño de ser presidente por la realidad más cómoda y tranquila de ser expresidente. Aunque a los expresidentes, como a los exmaridos, solo les valoran lo que hicieron cuando ya se han ido.

PEDRO MEDELLÍN

(Lea todas las columnas de Pedro Medellín en EL TIEMPO, aquí)