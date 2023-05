El efímero poder del Twitter

No debió de ser fácil para el presidente Petro darse cuenta de que su poder no era ilimitado, como le hacía creer su entorno cercano. Mucho menos, que no fuera tan contundente como el poder de un juez. Seguro habrá olvidado que fue un juez especializado de Bogotá el que, con su condena a 14 años y seis meses de prisión al líder y a otros 3 integrantes de la primera línea por tortura y concierto para delinquir, no le dejó cumplir su promesa de que pasarían la noche de Navidad en sus casas con sus familias.

No es necesario considerar casos en los que jueces y magistrados del Consejo de Estado o la Corte Constitucional han tomado decisiones que le han hecho saber que el poder de un juez es tal que puede impedir una decisión presidencial. La razón es simple: la justicia es el fundamento del orden político y social. Sin ella, no hay sino anarquía.

A diferencia de poder del político, el poder del juez es permanente e ilimitado. Resiste los avatares del sol y el agua. En cambio, el poder del político se agota, tiene que renovarse a cada instante. Por eso los políticos no solo tienen que producir resultados, golpes de opinión, hechos de trascendencia que muestren que tiene el poder de hacer cosas. También tienen que estar midiendo su nivel de aprobación entre los ciudadanos. Buscando su aplauso y beneplácito de manera permanente. Pero por ello su poder siempre tendrá límites, y bien demarcados. Tanto los que le trazan los legisladores que, con sus leyes, le señalan qué puede hacer y qué no, y bajo qué condiciones, como los que le marcan los jueces para que evite cualquier transgresión de la Constitución y las leyes.

Por el contrario, el juez no tiene que someter a validación sus decisiones. Se acatan y ya. Ese poder institucional no se cuestiona. Y si se va a rebatir, solo se puede hacer ante otro juez de rango superior. El poder de la justicia es de tal naturaleza que, como ilustra el pintor Lorenzetti en sus Alegorías del buen gobierno (1337), en ella se tejen los hilos que construyen la concordia entre las personas y el equitas o tratamiento equitativo de ellas ante la justicia. De la concordia y el equitas nace la paz. De la justicia se alimenta y por ella permanece.

En estas épocas de revoluciones en la tecnología de las comunicaciones, no hay nada más efímero que lo que se dice en Twitter. Su duración está limitada por la elocuencia y contundencia del siguiente mensaje. Y este, a su vez, solo permanecerá hasta que se produzca el siguiente y así sucesivamente.

Digo eso porque no hay nada que caracterice mejor lo efímero del poder de los políticos que el “gobierno del Twitter”. Es el que refleja con más precisión cuán transitorio es el poder que adquiere el gobernante con los hechos creados, la acción anunciada o el cuestionamiento realizado a través de un mensaje en Twitter. Solo permanece hasta que salga el siguiente. Hasta que otro mensaje (en respuesta o no al anterior) cree un nuevo hecho, haga un nuevo anuncio o cuestione a algo o alguien que haga olvidar el anterior. Y este –a su vez– durará hasta el siguiente.

Por eso, ahora que en la reunión entre el Presidente y las cortes se planteó la preocupación de los jueces por el uso recurrente del Twitter como instrumento privilegiado de comunicación presidencial, vale la pena reflexionar si no es el momento de evitar que se desate una multiplicidad de tensiones y conflictos que pueden llegar a desgastar el poder presidencial.

El Presidente haría bien en dejar de gobernar por Twitter y retomar los canales institucionales de comunicación y trámite de los asuntos públicos. Gobernar por Twitter es exponerse a quedar presa de lo inmediato. Dejar que lo trascendente se convierta en efímero. El riesgo está en que lo volátil de esas comunicaciones hace que se desaten controversias y enfrentamientos que terminan dinamitando el poder del Estado. En Twitter los poderes de construcción de un presidente están limitados. El único ilimitado es el poder de destrucción. En ese jamás tendrá orillas.

