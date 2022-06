¿El acuerdo de la ‘mermelada’?

El 29 de mayo, 15 millones de colombianos votan por el cambio. Tres semanas después, más de 22’300.000 votantes reafirman esa intención. Por primera vez, la presidencia de la república no solo se disputa entre dos candidatos por fuera de la órbita de los partidos políticos y del control de las dirigencias partidistas. También las mayorías le entregan el gobierno a la izquierda para que sea la que conduzca el cambio.



Pero ¿cuál es el cambio que quieren los votantes? El mensaje fue claro y contundente. Los ciudadanos se fueron contra la clase política, contra sus prácticas y las políticas que durante décadas han gestionado. Los colombianos ya no quieren ver más al frente de las entidades gubernamentales a aquellos políticos y tecnócratas que, saltando del gavirismo al samperismo, al uribismo, al santismo y al duquismo, han gobernado sacrificando el interés público, para beneficiar sus intereses particulares. La gente se cansó del clientelismo, la politiquería y la corrupción que los ha sostenido.



Por esa razón, resulta poco comprensible que el presidente electo Gustavo Petro esté convocando a un acuerdo nacional. Y, todavía menos, que sus voceros anticipen que la composición del nuevo gabinete ministerial dependerá de ese acuerdo. La razón es simple. Ya comenzamos a escuchar las declaraciones de los dirigentes partidistas y los políticos tradicionales (los mismos a quienes los votantes castigaron en las urnas), camuflándose en el acuerdo para colarse en el gobierno y seguir usurpando los recursos públicos.



Se entiende que el acuerdo nacional busque asegurar las mayorías del Congreso. Pero condicionar la formación del gabinete a esos acuerdos, nos devuelve a la vieja política. Esa en la que el presidente entrega distintos cargos, a cambio de aprobar la agenda legislativa. Es la “mermelada” que acaba con la oposición política en un país. ¿Ese era el cambio que Petro había prometido? ¿Con los Hommes, los Gavirias, los Samper y los Cristo en los ministerios y los demás de siempre en los institutos y las entidades descentralizadas? El acuerdo comienza a tener la sombra de un gran conejo.

Ahora, resulta plausible que el propósito del acuerdo sea acabar con la división que dejó la distribución geográfica de la votación (los mapas electorales del domingo pasado y del 29 de mayo, son una copia de lo que fue la votación del sí y el no, en el referendo por la paz). Pero hay que recordar que la fractura social del país no sólo está en la brecha producida por la marginalidad y la exclusión social. También lo está por la brecha que están dejando los acuerdos de La Habana entre los derechos de las víctimas que siguen pendientes y los derechos políticos de los victimarios que, desde hace cuatro años, ejercen como senadores y representantes. Mientras que la primera brecha se resuelve con políticas públicas y no con acuerdos, la segunda depende de que la gestión de la JEP vaya por buen camino.



La única razón que valida un gran acuerdo nacional sería la necesidad de replantear las reglas de juego político y constitucional. Solo esa razón lo justificaría. Pero antes de discutir esos temas, el nuevo presidente tiene por delante la tarea de organizar su equipo de gobierno y definir las políticas con las que va a cumplir con la expectativa de cambio.



Mientras tanto, el acuerdo nacional está claro: los colombianos ya han acatado los resultados electorales y desean que al nuevo gobierno le vaya bien y cumpla con la Constitución. Es ese marco, le están dando la gran oportunidad a la izquierda de reconducir el país. Puede hacerlo sin mermelada.



La historia ha demostrado que los “grandes acuerdos políticos” cuando no son artimañas de los políticos para recuperar los espacios que los votantes les han cerrado, resultan siendo inmensos conejos con los que los gobernantes pretenden perpetuarse en el poder, así tengan que echarse al hombro a esa clase política y a esa tecnocracia decadente que, cada cierto tiempo, se arrodilla ante el jerarca de turno, jurando admiración y lealtad eterna.

PEDRO MEDELLÍN

