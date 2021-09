El 5D comenzamos a saber quién será el presidente

“Para ser concejal en este municipio –dijo el joven con firmeza– se necesitan 2.900 votos. Yo vengo aquí a inscribirme con más de 7.000 firmas. Concejales, no lo duden, vamos por ustedes”. La escena ocurrió en uno de los 1.103 municipios de este país, durante el cierre de las inscripciones a elecciones para los Consejos Municipales y Locales de Juventud. Y la sentencia revela bien el hecho. Estamos ante un cambio político de proporciones: el próximo 5 de diciembre, 11 millones de jóvenes de entre 14 y 28 años podrán ir a las urnas para elegir 11.000 consejeros locales de juventud. Serán quienes definan los proyectos que se deben llevar a cabo en sus barrios, participen en las decisiones locales sobre los programas para la juventud y asuman el papel de veedores ante los gobiernos locales.

Los datos son ilustrativos: 7.241 listas inscritas, conformadas por cerca de 40.000 aspirantes, revelan la trascendencia de la votación. Los reportes de la Registraduría muestran que, hasta ayer, “se han validado 1.836 listas de jóvenes independientes, conformadas por 11.919 candidatos (5.900 mujeres y 6.019 hombres). Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica presentaron 3.219 listas, integradas por 17.708 candidatos (8.828 mujeres y 8.880 hombres). Y las organizaciones de las Juventudes, en las que se encuentran la población LGBTI y las juntas de acción comunal, presentaron 1.268 listas con 6.025 candidatos (2.993 mujeres y 3.032 hombres)”.



Pero no es que los partidos políticos hayan forzado esa elección. De hecho, la creyeron tan poco importante que hasta ahora no la habían convocado. Fueron los jóvenes los que presionaron a las dirigencias partidistas a abrir ese mecanismo de participación. Incluso, la presión por la inscripción llegó a tal nivel que los mismos partidos y las organizaciones juveniles pidieron una prórroga de la fecha de inscripción de listas y la votación, que se amplió por una semana más para permitir que quienes no habían terminado en la inscripción o no habían alcanzado a inscribirse lo hicieran. Se espera que, para el nuevo cierre, se alcance un número superior a las 8.800 listas a concejales inscritas en las pasadas elecciones locales. A diferencia de los concejales, los consejeros de juventud no tendrán salario, ni reposición de votos ni financiamiento estatal. Eso le da más valor a su esfuerzo electoral.

El hecho de que los jóvenes de entre 14 y 28 años ejerzan el papel de veedores de los gobiernos locales va a cambiar mucho la dinámica política y electoral. FACEBOOK

TWITTER

Pero, más allá de la trascendencia institucional que tendrán en los proyectos y las políticas de juventud, el hecho de que los jóvenes de entre 14 y 28 años ejerzan el papel de veedores de los gobiernos locales va a cambiar mucho la dinámica política y electoral. No solo por el papel que van a jugar en la lucha anticorrupción, sino, sobre todo, porque van a ser quienes entren a controlar directamente los electorados locales. Como sucedió con la elección popular de alcaldes y gobernadores: que antes de 1988 debían estar detrás de senadores y representantes para asegurar su elección. Ahora van a ser los consejeros locales y municipales quienes tengan detrás a los parlamentarios y políticos locales, buscando sus votos.



Desde marzo de 2011, cuando la mesa nacional estudiantil y las posteriores movilizaciones hicieron desistir al gobierno Santos de una reforma educativa, los jóvenes entendieron que podían parar el país. Ahora también saben que pueden impulsarlo con sus proyectos. Pero para lograrlo se tienen que hacer elegir. La tarea ya comenzó. Si el 5D, de esos 11 millones de votantes potenciales, las elecciones a consejos juveniles logran movilizar 2 millones de votos, se podrá decir que estamos ante una fuerza electoral que defina quién será el nuevo presidente de la república, ¿o no?

PEDRO MEDELLÍN

(Lea todas las columnas de Pedro Medellín en EL TIEMPO, aquí)