Después, no se queje

La situación se está saliendo de las manos. De manera silenciosa estamos camino de la anarquía. Cada vez son más frecuentes escenas de inseguridad y violencia callejera, así como de transgresión a las normas de tránsito y convivencia ciudadana. Como no hay policía, ni quién controle y haga valer la ley, pues la gente está imponiendo a la fuerza sus propias normas. Y la fuerza de la gente es como la fuerza de la naturaleza. No sabemos cuán destructora puede llegar a ser.



El problema no es que los gobiernos (especialmente el Gobierno Nacional) eludan o se declaren desbordados por la situación. Por el contrario, con sus acciones y decisiones, son los que producen y agravan el problema. Motivados por la necesidad de imponer su fuerza política y hacer valer su ideología, están resquebrajando lo que encuentran a su paso. Quieren desmontar, a las buenas o a las malas, todo lo que les signifique, les suene o les recuerde el orden anterior. La complicación está en que quieren hacer todo de una vez. Aunque hayan ganado las elecciones y eso les confiera el aval para producir los cambios que se requieren (y que todos aceptan), no han entendido que esos cambios son graduales y se pueden hacer sin que se fracture la sociedad, se ponga en riesgo la economía o se altere el orden jurídico e institucional.

Así como en principio abrazan la violencia destructora de la gente en las calles y, con el aplauso de la representante de las Naciones Unidas, la justifican con el recubrimiento de la “protesta social”, luego, cuando se dan cuenta de que esos grupos se han convertido en verdaderos ejércitos que en las mismas calles imponen su propio orden por la fuerza, salen con tímidos llamados buscando contener el problema. Después el motivo fue la tierra. Sin tener conciencia del lugar institucional que les daba su condición de ministros y altos funcionarios, con sus declaraciones algunos de ellos desataron una toma de tierras que llegó a poner al Gobierno contra la pared. El Presidente tuvo que salir a reprobar esas vías de hecho y poner 48 horas de plazo para que los ocupantes abandonaran los predios.

Sin que el fuego de las invasiones se hubiera apagado y convencido de que, en la lucha contra los criminales, más vale buscar salidas negociadas que la acción de los jueces, el Gobierno anuncia la “paz total” como la pócima que cura todos los males. La apuesta comienza con los decretos de cese del fuego bilateral con las organizaciones armadas ilegales. Se trataba de evitar la afectación humanitaria que los enfrentamientos armados producían sobre la población y las comunidades étnico-campesinas. No obstante la nobleza del motivo y los anuncios de acogimiento a los decretos (con excepción del Eln), los enfrentamientos por el control territorial entre esos grupos llevan a que la población civil, cuando no es desplazada, termine confinada y sin alimentos ni combustibles, o sometida a que los jefes de esas organizaciones le autoricen la salida o entrada a los municipios. La apuesta de los decretos terminó amarrando a la Policía y a las Fuerzas Armadas, debilitando seriamente la capacidad de respuesta institucional a semejante desafío.

Ahora el Presidente, quizá en rebeldía contra las presiones burocráticas de sus socios de la coalición de gobierno, convoca a la gente para que salga a las calles a defender las reformas que había ofrecido. Con la convocatoria, Petro no solo deslegitima el papel mediador que tienen el Congreso y los partidos en la discusión y aprobación de las leyes. También crea el ambiente para cumplir con el sueño de muchos: cerrar el Congreso y acabar con los partidos políticos.

El problema es que sin ellos, las reglas de juego se impondrán a la fuerza en las calles. Allá se decidirá quiénes pagan impuestos y quiénes no; quiénes pueden ir a los colegios o recibir atención en salud y quiénes no. Es el camino silencioso a la anarquía que amenaza con tomarse al país. Si a unas instituciones débiles les ponemos la fuerza de la calle en frente, después que no se quejen si todo termina desbordado.

PEDRO MEDELLÍN

