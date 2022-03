Cuando se pierde la inocencia

No eran pocas las señales que anunciaban el final de esa manera de entender y hacer la política. Me refiero a la manera férrea y monolítica como, bajo la etiqueta de uribismo, los militantes del Centro Democrático (CD) hacían la política siguiendo a rajatabla los preceptos del expresidente Álvaro Uribe. Se podía estar de acuerdo o no con esos preceptos, pero nadie podía negar que, como el Partido Comunista, el CD era un partido serio, consistente y comprometido con unas determinadas ideas políticas, y con unas reglas de juego político e institucional de las que nadie se salía.



Sin embargo, el domingo pasado esas reglas se rompieron. El uribismo como forma de hacer política partidista terminó. Pero el resultado electoral no es el que marca su final. Es la renuncia del candidato oficial del ese partido a la presidencia, Óscar Iván Zuluaga, la que lo precipita. Zuluaga hizo lo correcto. La explicación es simple: si la consulta del domingo era para elegir candidato presidencial y el CD ya había escogido el suyo, ¿qué sentido tenía meterse a escoger otro candidato, que ni siquiera iba a pelear la presidencia a nombre de ese partido? Solo quienes no estaban satisfechos o no confiaban en el candidato elegido o en las reglas que lo habían investido, pedían participar en las consultas. Si querían hacerlo era porque buscaban otra opción. Y eso significaba separarse de las reglas de juego.



El anuncio del presidente Duque de que votaría la consulta les abrió la puerta a los insatisfechos y desconfiados, y dejó sin piso la candidatura de Zuluaga. Los resultados fueron contundentes. De los cerca de 2’200.000 votos que obtuvo Federico Gutiérrez, el CD debió aportar por lo menos unos 600.000 votos, pues buena parte de los 1’500.000 votos que los conservadores dejaron de depositar por su candidato David Barguil o de los 331.000 votos que los cristianos se abstuvieron de dar por su candidata Aydeé Lizarazo debieron irse a las cuentas de Gutiérrez. Esos votos no se mueven solos. Los movió el presidente Duque, quien hizo sentir su poder electoral.

El desenlace parecía un asunto de trámite. Sin embargo, el tono de la reacción del expresidente Uribe, citando a la dirigencia del partido y a los congresistas en ejercicio y a los elegidos el domingo a evaluar la situación, mostró claramente que Gutiérrez no era (ni había sido) su candidato y que la transición en la jefatura del CD no estaba en discusión.



Con su renuncia, en la que anticipa su apoyo a la candidatura de Gutiérrez, Zuluaga no solo calma las aguas y permite el espacio para que en la reunión convocada se desenvuelva en un clima distinto, y que Uribe retomara el control sobre el partido. También formaliza la quiebra de lo acordado.



Es a eso a lo que se está viendo abocado el Centro Democrático. Por más que Uribe asuma la responsabilidad de la derrota y proponga una consulta interna para saber a qué candidato van a apoyar, el asunto no es de pura formalidad. La ruptura con Duque es clara. No de otra manera se entiende que atribuya parte de la derrota a la imposibilidad de entrar en zonas “donde no rige el Estado de derecho”. Y con Gutiérrez la cercanía no es tanta. Pues la consulta interna a las bases también revela que el CD se fracturó. Que el cristal está roto. Nada lo va a volver a su estado original.



El CD está ante la necesidad de redefinir las reglas de juego político e institucional que van a regir. Un camino está en volverse un partido de facciones en las que cada quien mantiene su microempresa y tienen a un expresidente como jefe para que le dé una apariencia de unidad a lo que no tiene, como hacen los liberales, conservadores y Cambio Radical. El otro camino está en retomar el curso que traía de un partido político con un ideario claro, un proyecto político definido y unas reglas de juego marcadas por quien lo lidere. Este camino no será nada fácil, pues con las reglas de juego pasa lo mismo que con la inocencia: cuando se pierde ya no se recupera nunca.

