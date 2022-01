¿Con cuánto arranca cada quien?

En la política colombiana no hay nada más terrenal que las elecciones para Congreso. Allí únicamente cuentan los votos que cada quien tiene y puede mover. Los votos de opinión son muy marginales. No superan el 8 % del total. La votación que cuenta es la que controlan quienes tienen organización electoral en el territorio y que la mantiene, bien por adscripción identitaria (etnia o religión), o bien porque la ‘aceita’ con puestos, contratos o favores personales con los que asegura que cada cuatro años su líder vuelva a Senado o Cámara. Han llegado a tal grado de sofisticación y control que se han convertido en verdaderas empresas electorales, cuya propiedad solo se transfiere por vínculos familiares o (en casos excepcionales) por relaciones políticas de vieja data.

En estas elecciones no hay incertidumbres. Cada quien sabe cuántos votos tiene o cuántos puede llegar a tener, dependiendo de la plata que ‘invierta’. No importan la adscripción política ni el perfil ideológico de la organización. Se trata de ‘empresas’ electoralmente muy controladas, pero políticamente muy flexibles. Hoy pueden estar en una coalición de derecha y mañana en otra de izquierda, sin problema. Todo depende de lo que (o con quien) acuerde el jefe, que los votos van para allá.



Por esa razón, a seis semanas de las elecciones para Senado y Cámara, el panorama está claro. Tanto que, si se toma una lista para Senado, se suman los votos que ya tuvieron los que aspiran a repetir, se restan los votos de los que no se presentan y se añaden los de quienes vienen de haber sido representantes, diputados, concejales o alcaldes, al aplicarse la cifra repartidora se puede anticipar (con bastante precisión) cuántas curules puede llegar a tener esa lista.



Al hacer este ejercicio en un simulador de resultados electorales, se encuentra el siguiente escenario posible:



El censo electoral hoy es de 38’863.281 votantes y si le aplicamos el promedio histórico de abstención del 55 %, el próximo 13 de marzo tendremos votando a 17’488.476 colombianos. Y si se calcula que históricamente, en promedio, el 6 % de los votos se anulan y el 5 % no están marcados, tendremos que el umbral para que los partidos aseguren su permanencia estará en cerca de 450.000 votos y la cifra repartidora (con la que se distribuyen las curules) será de aproximadamente 124.500 votos.

De las sumas y restas hechas para las listas al Senado y la aplicación de la cifra repartidora, tenemos que, para las elecciones del próximo 13 de marzo, los movimientos y partidos políticos llegan a las parlamentarias con el siguiente case de arranque:



El Partido Liberal arranca con 1’500.000 votos (en 2018 tuvo 1’900.000), que le darían para 12 senadores; El Partido Conservador tiene 1’600.000 votos (tuvo 1’927.000), que le permitirían 13 senadores, el mismo número de Cambio Radical, que arranca con 1’700.000 votos (tuvo 2’155.000 en 2018); el Centro Democrático, con 2 millones de votos (tuvo 2’513.000 en 2018), entra con 16 senadores; el partido de ‘la U’ arranca con 12 senadores para 1’500.000 votos que podría alcanzar (tuvo 1’853.000 en 2018); la Alianza Verde, con 900.000 votos (en 2018 tuvo 1’317.000 votos), podría contar con 7 senadores; el Pacto Histórico, con 1’100.000 votos, arranca con los 9 senadores que había ganado con 1’259.000 votos que tuvo en 2018; y 6 senadores que representan los 750.000 votos de arranque de Mira y Justa Libres (en 2018 tuvo 932.000 votos). Esto nos da que hoy 88 curules estarían ya definidas. Las 12 curules restantes están para ser diputadas por estas fuerzas políticas, con los partidos y movimientos que han entrado en la política electoral.



Es el panorama de unas elecciones en las que cada voto está controlado. Pero de donde no se pueden inferir ni el resultado de las consultas ni su aporte a las presidenciales. Mientras tengamos las listas abiertas, persistirán las empresas electorales para el mejor postor.

PEDRO MEDELLÍN

