Apostar por la justicia

Muy grave lo que está pasando. Que una veintena de académicos y políticos publique una carta en la que propone a los candidatos presidenciales “acuerdos básicos para la convivencia” refleja bien la dimensión de la crisis. No están buscando que se comprometan con una nueva Constitución. Mucho menos, un cambio político de fondo. Simplemente están pidiendo que sean decentes y que respeten la Constitución. Es decir: 1) Que acepten los resultados electorales y reconozcan al ganador; 2) Que no prolonguen su mandato más allá de los 4 años que establece la Constitución; 3) Que respeten y refuercen el carácter profesional de las Fuerzas Armadas; y 4) Que garanticen la autonomía de los organismos de control y el Banco de la República, entre otras cosas.

Como ellos, la Andi, la Iglesia, la MOE y Viva la Ciudadanía han propuesto la firma de un pacto de no agresión. Y como ellos, hay muchas más organizaciones y personas que están promoviendo acuerdos en la misma dirección.



Hay razones para la propuesta. Ver los videos de una senadora electa por el Pacto Histórico que, con una actitud burlona y desafiante, sabotea la campaña del candidato del movimiento del que esperan obtener apoyo para la segunda vuelta resulta ofensivo para sus votantes. Es solo un ejemplo. Y como este hay muchos. Lo grave es que los candidatos, en lugar de llamar la atención de los transgresores, defienden sus comportamientos. Una reacción que no solo profundiza el ambiente de pugnacidad que se vive entre los candidatos y en las campañas, sino que crispa cada vez más a la sociedad.



Ahora, que los firmantes tengan que pedir que los aspirantes presidenciales se comprometan a cumplir con la Constitución en asuntos tan sensibles como el respeto al periodo constitucional o el carácter profesional de las Fuerzas Armadas refleja la angustia real por la amenaza de quiebra del régimen democrático que sostiene la frágil institucionalidad del país.

El asunto es que si de lo fundamental se trata, los distintos grupos y sus promotores deberían (deberíamos) empeñarse (empeñarnos) en un acuerdo por la restauración de la justicia. Es decir, un pacto que restablezca la seguridad jurídica del país y garantice el equilibrio y la independencia de poderes. El problema está ahí. Los funcionarios públicos intervienen en política porque nadie los controla. La corrupción sigue campante, porque nadie la combate.



La justicia ha perdido su lugar en el ordenamiento institucional y político del país. No solo porque la corrupción ha llegado a sus más altos cargos, sino porque los fallos se han politizado y su sistema de reclutamiento se ha clientelizado hasta convertir la carrera judicial en un campo de favores y amiguismos.



Los jueces no juzgan y, tras de ellos, los organismos de control no controlan. Y por eso los corruptos saltan de puesto en puesto y de partido en partido sin que tengan un castigo; los que gobiernan van más allá de lo que les toca; los que legislan creen que lo pueden hacer en su favor, y los que tienen las armas, que pueden utilizarlas de manera que puedan satisfacer las necesidades de sus superiores.



Los regímenes políticos resisten los malos gobiernos, así como soportan los legislativos corruptos o incompetentes. Pero lo que ningún régimen político resiste es la quiebra de la justicia. Es el eje sobre el que descansa el orden político e institucional de un país. Sin justicia, todo es desorden y corrupción. Es el mundo en donde los corruptos pontifican y los gobernantes se sienten intocables e infalibles.



Por eso, unos y otros actúan soberbios y desafiantes. Y hacen lo que les parece. Por eso, los que aspiran al cargo creen que al llegar allí van a poder hacer lo que se les ocurra. Pero basta que un organismo de control o un juez actúe, con una pequeña decisión, para que a esos intocables se les caiga todo el entable, por más poderosos o pinturitas que hayan sido. Suscribo los pactos, pero apostar por la Justicia es lo único que queda.

PEDRO MEDELLÍN

