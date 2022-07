Álvaro, levántate y anda

Ha sido la mayor demostración de todo el poder político que ha acumulado el nuevo presidente de los colombianos. Atreverse a sacar a Álvaro Uribe del último cuarto de san Alejo en el que amigos y enemigos lo habían confinado, bajo tres llaves para que no volviera a salir, era una osadía. Pero sacarlo para decretar su resurrección como jefe político, más precisamente como jefe de la oposición, interlocutor y canal único de comunicación, eso ya superaba todo lo imaginable.



Porque eso fue lo que hizo Gustavo Petro con su enemigo histórico Álvaro Uribe Vélez. Sacarlo del destierro político que le habían decretado. Era la realidad política que vivía el dos veces expresidente. Sus enemigos (los institucionales y no institucionales), porque le atribuían todas las culpas por lo que pasó y dejó de pasar; sus amigos, porque, temerosos de ser castigados si lo invocaban, no dudaron en negarlo todas las veces que fuera necesario, y sus electores, porque le dieron el puntillazo, al abstenerse de votar por sus candidatos. De poco le servía tener cerca de una quincena de senadores y cerca de una veintena de representantes. Uribe había llegado a una situación tal que sabía que cualquier cosa que dijera o hiciera era una carga para sus seguidores y una oportunidad para sus contradictores. Que cualquier sugerencia u opinión que diera en el Congreso o en otra instancia política, estaba condenada al fracaso. Lo tenía claro. Lo reconoció públicamente.



Por eso, cuando recibió los mensajes de uno de los estrategas de la campaña de Petro, que lo invitaba a reunirse con el presidente electo, no lo dudó un solo instante. Aceptó de inmediato la invitación. No solo porque sabía que con Petro la conversación era franca y de frente, sino (sobre todo) porque tenía muy claro que esa reunión era tan clave para el corto plazo del gobierno entrante como era crucial para el largo plazo del Centro Democrático.



Ahora, Petro sabía lo que estaba haciendo. Necesitaba a Uribe, pero no de cualquier manera. Lo necesitaba como jefe de la oposición. Es decir, como un interlocutor con peso y poder político.

Lo paradójico es que, con un peso pesado como Uribe a la cabeza de la oposición, al Pacto Histórico le toca asumir el mismo papel que tuvo el Centro Democrático en el gobierno de Iván Duque.

Hay dos razones que explican semejante audacia. Primera, porque su proyecto de reformas es tan fuerte que requiere de un opositor que para todo sea creíble y serio. Tener a Rodolfo Hernández como cabeza de la oposición planteaba el riesgo de convertir su política en fuente de burlas y risas. Y eso les quitaba peso a las reformas y al proyecto de cambio.



Y la segunda razón es evidente: tener a Uribe como jefe de la oposición le resuelve a Petro otro problema no menos complejo: le quita de encima la presión política de los sectores de la izquierda radical que, molestos por la decisión de hacer las reformas de manera gradual y con gente ‘de confianza’ del establecimiento, le puede producir bloqueos a la gestión política de las reformas y su viabilidad en el Congreso, o movilización en las calles. Por esa razón no podía quedar la presidencia del Congreso en manos del Polo Democrático. Era demasiado poder para un sector que ha dejado ver su afán por arrancar las reformas más duras desde el primer día de gobierno.



Lo paradójico es que, con un peso pesado como Uribe en la cabeza de la oposición, al Pacto Histórico le toca asumir el mismo papel que tuvo el Centro Democrático en el gobierno de Iván Duque. Es decir que no solo debe actuar como partido de gobierno, pero sin estar realmente en el Gobierno, y sin tener el mínimo poder gubernamental. También debe ejercer la defensa permanente de las decisiones del Presidente, así no esté de acuerdo con ellas, al tiempo que debe tratar de controlar las acciones de la oposición en el Congreso.



Dura tarea le espera a la izquierda en su primera llegada al Gobierno. Un gobierno cuyo presidente electo ha decidido sacar del encierro a su archienemigo de todo este siglo, entregarle los 10 millones y medio de votos que, con el atolondre de Rodolfo Hernández, estaban en el limbo, y decretar: “¡¡Álvaro, levántate y anda!!”.

PEDRO MEDELLÍN

